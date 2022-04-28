Областной эко-конкурс "Зимородок" приглашает участников

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Если вы любите природу, наблюдательны и активны, вы сможете внести свой вклад в изучение редких видов животных и растений Самарской области.



Конкурс – уникальная возможность для всех почувствовать себя настоящими исследователями.

В конкурсе участвуют фотоработы, сделанные в 2022-м году, подтверждающие факт встречи с редким животным или растением, занесенным в Красную книгу Самарской области, на территории Самарской области.



Фотоработы принимаются только в электронной форме (в случае обработки фотографии необходимо выслать оригинальное изображение) на e-mail zimorodok-2018@yandex.ru с приложенной анкетой.



Конкурс проводится в трех номинациях: «Самый активный натуралист» (определяется по количеству присланных фоторабот); «Самая редкая находка» (фоторабота, подтверждающая встречу с редким видом животного и/или растения); «Приз зрительских симпатий».



С положением о конкурсе и анкетой участника можно подробнее ознакомиться в открытой группе во «Вконтакте» - https://vk.com/club164658031



Конкурс будет проводится в четвертый раз, за предыдушие три года участники конкурса нашли в Самарской области 120 видов редких растений и животных.