Я нашел ошибку
Главные новости:
Важно, чтобы дети и подростки осознавали, насколько важна поддержка для людей, находящихся вдали от дома, тех, кто днем и ночью несет свою службу.
Школы Самары присоединились к Всероссийской акции «Письмо русскому солдату»
Кроме того, будут увеличены соцвыплаты и пенсии.
Путин анонсировал увеличение МРОТ, прожиточного минимума и зарплат бюджетников
В сутки на заводах «Озон» в Жигулевске и «Озон Фарм» в Тольятти выпускают более 1,5 млн упаковок лекарственных средств. 
В условиях санкций крупнейшая фармацевтическая компания страны стала выпускать более 1,5 млн упаковок лекарств в сутки 
Билеты уже в продаже!
Театр "Самарская площадь": репертуар на апрель
На заседании обсудили комплекс мер поддержки граждан, экономики и бизнеса для включения в план первоочередных действий Правительства России по противодействию санкционному давлению. 
Виктор Кудряшов принял участие в заседании рабочей группы Госсовета по экономическим вопросам
1777 заявок на участие в конкурсе «Флагманы образования. Муниципалитет» поступило из Приволжского федерального округа.
Завершен прием заявок на на участие в конкурсе «Флагманы образования. Муниципалитет»
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью в регионе сохранится сильный ветер и метель
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!
Улицы Самары, с которых будут вывозить снег ночью
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 111.48
-3.72
EUR 122.45
-4.78
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На сцене САТОБ премьера: спектакль «Князь Владимир: самарская страница»
Самарцев научат делать скворечники
14 марта в САТОБ состоится премьера спектакля «Князь Владимир» 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Ночью в регионе сохранится сильный ветер и метель

16 марта 2022 17:32
156
Будьте внимательны и осторожны!

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью 17 марта местами по Самарской области сохранится усиление северо-восточного ветра порывы 15-18 м/с, метель при видимости 500-1000 метров.

Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ. При метели возможно снижение видимости. Водители, соблюдайте скоростной режим, двигайтесь с включенным ближним светом, воздержитесь от резких маневров. На автомобиле необходимо двигаться только по большим дорогам и шоссе.

Рекомендуем на время отменить поездки на дальние расстояния. В случае, если это невозможно — возьмите с собой запас еды и топлива, тёплые вещи и средства связи. Предупредите близких о планируемом маршруте.

Пешеходам при переходе проезжей части необходимо убедиться в том, что все транспортные средства остановились. Чтобы избежать травматизма, необходимо соблюдать правила безопасности вблизи домов и зданий - сход скопившейся на крыше снежной массы или сосулек очень опасен.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Банк «Солидарность» - участник национальной китайской платежной системы CIPS, что позволяет проводить платежи быстро и безопасно. 
16 марта 2022  16:13
Дмитрий Азаров обсудил с руководством самарского банка «Солидарность» поддержку регионального бизнеса в торговле с Китаем
223
Жители Самарской области могут принять участие во Всероссийском социальном проекте «Узнай Россию. Предприниматели-земляки»
16 марта 2022  14:04
Жители Самарской области могут принять участие во Всероссийском социальном проекте «Узнай Россию. Предприниматели-земляки»
422
Новый ресурс «Объясняем. Самарская область» отвечает на вопросы жителей региона
16 марта 2022  13:59
Новый ресурс «Объясняем. Самарская область» отвечает на вопросы жителей региона
233
Роскачество предупредило о мошеннических сайтах для проверки банковских карт
16 марта 2022  09:41
Роскачество предупредило о мошеннических сайтах для проверки банковских карт
269
В Самарской области ожидают метель
16 марта 2022  09:34
В Самарской области ожидают метель
263
Весь список