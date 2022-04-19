Я нашел ошибку
Главные новости:
Компания «ФРОСТ» занимается разработкой уникальных изделий для автопрома.
Импортозамещение: резидент «Жигулевской долины» является отечественным производителем автомобильных климатических систем
Планируется, что только в очном формате в мероприятии примут участие 1900 человек.
Молодежный форум ПФО «iВолга» пройдет на Мастрюковской поляне в гибридном формате
Сегодня привели в порядок памятник Владимиру Высоцкому, расположенный в Ленинском районе около нового Дворца спорта.
В Самаре отмывают памятники и мемориальные доски
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью и в первой половине дня 20 апреля в Самарской области ожидается туман
Накануне старта паркового сезона специалисты очищают колесо обозрения и проводят дезинфекцию аттракционного оборудования. 
В Самаре готовятся к парковому сезону
Это бесплатное обучающее мероприятие для начинающих предпринимателей, самозанятых и студентов старших курсов по разработке и тестированию идей для бизнеса.
На площадке стартап-центра СамГМУ пройдет «Марафон генерации бизнес-идей: VESNA EDITION»
На волейбольной площадке сошлись сборные команды из 21 учреждения уголовно-исполнительной системы области.
В УФСИН СО состоялись  соревнования по волейболу
В РФ создали Всероссийское движение в поддержку отечественных брендов.
Самарские производители смогут заявить о себе с помощью платформы «Сделано в России»
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.45
-0.59
EUR 86.43
-0.64
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Молодежный форум ПФО «iВолга» пройдет на Мастрюковской поляне в гибридном формате
Самарский зоопарк приглашает поучаствовать в мероприятии "Международный день Земли"
День открытых дверей проведен в Управлении по конвоированию УФСИН СО
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Ночью и в первой половине дня 20 апреля в Самарской области ожидается туман

19 апреля 2022 17:31
45
Будьте внимательны и осторожны!

По информации Приволжского УГМС ночью и в первой половине дня 20 апреля местами по Самарской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее. Объявлен желтый уровень опасности.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения.

Главными критериями безопасного движения на автомобиле во время тумана являются: оптимальная для таких условий скорость, повышенное внимание и аккуратность. Многие водители сталкивались с такой ситуацией, когда пелена тумана настолько плотная, что невозможно разглядеть и собственный капот. Разумнее всего в таких условиях - просто переждать. Ведь лучше потерять несколько часов, чем оказаться в кювете.

Если же плотность тумана все-таки позволяет двигаться, не забудьте обязательно включить противотуманное освещение. Туманная дымка никогда не касается земли, всегда остается просвет между дорогой и туманом, поэтому, противотуманные фары и устанавливаются в самом низу. Освещая хоть и небольшую часть дороги, все же, противотуманные фары позволяют передвигаться на маленькой скорости. Свет от противотуманных фар обязательно направляется вниз, на дорожное покрытие. Если фары будут светить вверх, рассеивающиеся лучи моментально вас ослепят.

Никогда не ориентируйтесь на впереди идущий автомобиль, а тем более, не приближайтесь к нему на близкое расстояние – это опасно и ненадежно. Во-первых, у водителя «ведущей» машины столько же шансов что-то увидеть, как и у вас, он может внезапно затормозить или остановиться. А, во-вторых, он может просто свернуть или поехать быстрее. Исходя из местности и плотности тумана, лучше ориентироваться по краям дороги, деревьям, придорожным ограждениям или столбам. В тумане быстро устают глаза и легко потерять ориентацию в пространстве, поэтому, не следует все время напряженно смотреть только на дорогу перед машиной.

При движении в тумане необходимо придерживаться правой стороны, и ни в коем случае не совершать обгон по встречной полосе.

Туман существенно искажает реальные явления, например, очень трудно понять, движется другой автомобиль или стоит и какое расстояние между вами, поэтому, скорость при движении в тумане должна быть минимальной, чтобы вовремя оценить ситуацию.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

 

Фото:    pixabay

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

  • Консультант плюс
В центре внимания
В 2022 году в дни религиозных праздников в Самаре на кладбища традиционно направят автобусы
19 апреля 2022  13:07
В 2022 году в дни религиозных праздников в Самаре на кладбища традиционно направят автобусы
213
В Самаре начал действовать особый противопожарный режим
19 апреля 2022  13:02
В Самаре начал действовать особый противопожарный режим
185
Дмитрий Азаров раскритиковал глав муниципалитетов за низкую активность по поддержке занятости
19 апреля 2022  09:38
Дмитрий Азаров раскритиковал глав муниципалитетов за низкую активность по поддержке занятости
374
Руководитель области поручил кабмину активнее информировать людей о всех процессах, которые происходят, в том числе, используя площадку «Объясняем. РФ».
18 апреля 2022  19:48
Дмитрий Азаров провел штаб по повышению устойчивости экономики региона
498
В Самарской области продолжается месячник по благоустройству
18 апреля 2022  11:40
В Самарской области продолжается месячник по благоустройству
408
Весь список