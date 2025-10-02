Я нашел ошибку
В России впервые пройдет Всероссийская премия в сфере исторического просвещения молодежи.
Открыт прием заявок на Всероссийскую премию в сфере исторического просвещения молодежи «Голос истории»
Более 120 предпринимателей Самарской области, представляющих сферу креативных индустрий, прошли 3-недельный обучающий курс на площадке центра «Мой бизнес».
В центре «Мой бизнес» предприниматели региона защитили креативные бизнес-проекты
Школьники активно включились в диалог и проявили высокую заинтересованность в обсуждаемых вопросах.
В Самаре полицейские провели уроки финансовой безопасности и правовой грамотности для подростков.
В условиях СВО такие встречи артистов с защитниками своей Родины особенно актуальны.
В Военном госпитале поселка Рощинский состоялось выступление Ансамбля русских народных инструментов
В настоящее время наиболее доступным, простым, безболезненным для ребенка методом диагностики является эхокардиография.
Детский кардиохирур: «Современная медицина позволяет не только своевременно диагностировать, но и лечить врожденные пороки сердца»
В Сочи состоялся Кубок России по универсальному бою в дисциплине «лайт».
Спортсмены Самарской области стали призерами Кубка России по универсальному бою
В настоящее время министерство градостроительной политики Самарской области завершило подготовку и согласование концепций на региональном уровне.
В Самарской области стартуют первые проекты комплексного развития территорий при поддержке ДОМ.РФ
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
Ночью и утром 3 октября в регионе ожидается туман

2 октября 2025 14:35
Соблюдай правила дорожного движения.

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью и утром 3 октября местами в Самарской области ожидается туман с ухудшением видимостью 500 м и менее.

МЧС России напоминает:
- не допускай переохлаждения, одевайся теплее;
- будь внимательнее и осторожней на дорогах;
- избегай внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений;
- не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;
- соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

 

 

