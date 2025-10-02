Ночью и утром 3 октября в регионе ожидается туман

181

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью и утром 3 октября местами в Самарской области ожидается туман с ухудшением видимостью 500 м и менее.

МЧС России напоминает:

- не допускай переохлаждения, одевайся теплее;

- будь внимательнее и осторожней на дорогах;

- избегай внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений;

- не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;

- соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».