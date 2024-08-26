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Ночью и утром 27 августа местами в Самарской области ожидается туман

26 августа 2024 14:46
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Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения.

По информации Приволжского УГМС  объявлен желтый уровень опасности. Ночью и утром 27 августа местами в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения.

Избегайте внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений. Никогда не ориентируйтесь на впереди идущий автомобиль, а тем более, не приближайтесь к нему на близкое расстояние – это опасно и ненадежно. Во-первых, у водителя «ведущей» машины столько же шансов что-то увидеть, как и у вас, он может внезапно затормозить или остановиться. А, во-вторых, он может просто свернуть или поехать быстрее.

Будьте внимательны и осторожны!

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Погода Самара Экология

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