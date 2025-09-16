Я нашел ошибку
Конкурс «Это у нас семейное» снова подтвердил звание самого массового проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». 
Более 15 тысяч жителей Самарской области стали участниками второго сезона конкурса «Это у нас семейное» 
Два уголовных дела возбудила Самарская таможня по фактам валютных махинаций через фиктивные фирмы.
Самарская таможня: раскрыта схема валютных махинаций в Ульяновске
В Самаре прошло первое заседание Общественного совета федерального партийного проекта «Единой России» «Защита животного мира».
Голос тех, кто не говорит: в Самаре продолжится работа  по защите бездомных животных и помощь зооприютам
Центр станет главным местом отбора и обучения волонтёров к форуму. Там ежедневно будут проходить собеседования с кандидатами, тренинги и образовательные модули.
В Самаре открылся Центр привлечения и подготовки волонтёров Международного форума «Россия — спортивная держава»
Комплекс «АПАК» позволяет измерять ключевые параметры здоровья ребенка: вес, артериальное давление, жизненную емкость легких, насыщение крови кислородом.
СамГМУ передал на апробацию в медучреждения региона инновационные комплексы для дистанционного обследования детей
С заслуженной победой медицинских работников поздравил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.  
Самарские врачи стали победителями Всероссийского конкурса
Брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.
С 17 по 22 сентября в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов 4 класс
Соблюдайте ПДД. Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
Ночью и утром 17 сентября местами в Самарской области ожидается туман
Ночью и утром 17 сентября местами в Самарской области ожидается туман

16 сентября 2025 14:39
81
Соблюдайте ПДД. Будьте внимательны и осторожны на дорогах.

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. Ночью и утром 17 сентября местами в Самарской области ожидается туман при ухудшении видимости 500 метров и менее».

В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить

по единому телефону пожарных и спасателей «112»

