Ночью и утром 16 октября на западе региона возможно образование гололедицы на дорогах

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По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью и утром 16 октября на западе Самарской области возможно образование гололедицы на дорогах.

В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

- Гражданам передвигаться осторожнее.

- Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112»..

Фото: freepik.com