Ночью и утром 16 октября на западе региона возможно образование гололедицы на дорогах

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью и утром 16 октября на западе Самарской области возможно образование гололедицы на дорогах.
В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:
- Гражданам передвигаться осторожнее.
- Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112»..
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