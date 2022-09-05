Ночью 6-7 сентября в Самарской области ожидаются заморозки до -2 С

По информации Приволжского УГМС получено штормовое предупреждение: «Объявлен оранжевый уровень опасности. Ночью 6-7 сентября 2022 года местами в Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0, -2 С».
В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует
гражданам не допускать переохлаждения, одеваться теплее и не оставлять детей без присмотра в холодную погоду.
Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, поэтому рекомендуем для защиты растений обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой.
Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».
Фото: ГУ МЧС СО