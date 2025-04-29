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Ночью 30 апреля местами в Самарской области сохранятся заморозки -0, -2 С

29 апреля 2025 14:24
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Будьте внимательны и осторожны!

По информации Приволжского УГМС получено штормовое предупреждение: «Объявлен оранжевый уровень опасности. Ночью 30 апреля местами в по востоку Самарской области сохранятся заморозки -0, -2 С».

В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

Гражданам не допускать переохлаждения, одеваться теплее.

Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, поэтому рекомендуем для защиты растений обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом) или соломой.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

 

Фото:  freepik.com

Теги: Погода Самара

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