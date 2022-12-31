Ночью 1 января в Самарской области сохранится сильный снег, мокрый снег, на дорогах снежные заносы

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью 1 января местами в Самарской области сохранится сильный снег, мокрый снег, на дорогах снежные заносы.
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения, быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.
Избегайте внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений.
Будьте внимательны и осторожны!
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».
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