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Начался прием заявок на участие в региональном конкурсе «ЭкоЛидер-2021»

6 апреля 2022 16:50
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К участию в конкурсе приглашаются предприятия, организации, учреждения, а также граждане.

Региональный экологический конкурс «ЭкоЛидер» ежегодно проводится с целью выявления и стимулирования организаций и граждан, СМИ, имеющих значительные достижения в области охраны окружающей среды и природопользования на территории Самарской области.

По итогам 2021 года конкурс проводится по 11 номинациям: «Город»; «Район»; «Городское и сельское поселение», «Промышленный гигант» (с численностью работающих свыше 1000 человек); «Предприятие» (с численностью работающих до 1000 человек); «Экологическая организация»; «Общественность»; «Образование» (подноминации: «Дошкольное образовательное учреждение», «Образовательное учреждение среднего звена», «Учреждение профессионального образования»); «СМИ»; «Энтузиаст»; «Профи».

Положение о конкурсе с приложениями (критерии оценки и формы заявок) размещены на официальном сайте министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.

Обращаем внимание, что в заявочных формах и критериях оценки заявок произошли изменения.

К участию в конкурсе приглашаются предприятия, организации, учреждения, а также граждане.

Оформленные по утвержденной форме заявки принимаются в срок
до 15 апреля 2022 года по адресу: ГБУ СО «Природоохранный центр», 443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106, корп.106, оф.303, тел./факс (846)255-69-86, 255-69-92, dtr2014@bk.ru

Подведение итогов конкурса «ЭкоЛидер – 2021» запланировано в рамках празднования «Дня эколога», сообшает пресс-служба департамента информационной политики СО.

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