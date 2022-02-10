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Наблюдается ухудшение погодных условий на территории Самарской области

10 февраля 2022 13:14
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Наблюдается ухудшение погодных условий на территории Самарской области

По данным «Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей̆ среды» ночью и днём 10 февраля 2022 года объявлен жёлтый уровень опасности. Ожидается сильный̆ снег, метель при видимости 500 – 1000 м, усиление ветра, порывы 15-20 м/с, на дорогах возможны снежные заносы.

В связи со сложными погодными условиями, Управление ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области настоятельно рекомендует водителям не пользоваться личными автомобилями. Обильное выпадение осадков в виде снега, усиление ветра и плохая видимость влияют на безопасность дорожного движения.

Автомобилистам следует помнить, что тормозной путь в несколько раз увеличивается при движении по заснеженной, а тем более обледенелой дороге, поэтому крайне важно быть предельно внимательными и осторожными. 

Особое внимание следует обратить на соблюдение скоростного режима, дистанцию, выполнение предписаний дорожных знаков и исключение резких маневров. Заранее снижайте скорость при приближении к пешеходному переходу.

Пешеходам рекомендуется не пренебрегать правилами безопасности, переходить проезжую часть строго по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора.

Будьте бдительны!

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