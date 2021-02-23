Морозы в Самарской области достигнут -37 градусов

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Морозы в Самарской области набирают силу.

Так, погода подготовила подарок ко Дню защитника Отечества. Во вторник, 23 февраля, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северный, его порывы могут достигать 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -28...-33 °C, местами -34-39°C. Днем -23...-28 °C.

В среду, 24 февраля, будет малооблачно и без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в ночные часы -27...-32 °C, местами до -37°C. Днем -21...-26 °C.

Похожая погода ожидает 63 регион и в четверг, 25 февраля. Разница – лишь в дневной температуре воздуха. Будет немного теплее: -16...-21 °C.

Напомним, в Поволжье - аномально-холодная погода. Среднесуточная температура воздуха значительно ниже климатической нормы. Более того, в 63 регион начала поступать дополнительная порция арктического воздуха, сообщает ГТРК Самара.