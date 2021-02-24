Метеоролог рассказала о наступлении в России новой климатической эпохи

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Главный специалист метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова объяснила, с чем связанно сочетание сильных морозов и осадков текущей зимой. На эту тему она высказалась 23 февраля в беседе с «Российской газетой».

По словам метеоролога, последняя неделя февраля будет также аномальной: сутки 23 февраля — солнечные, но при этом самые холодные на неделе. В среду и четверг в столичном регионе ожидается сильный снег, потом резко потеплеет до 0 градусов.

Затем так же резко похолодает до –25 градусов ночью, днем — до –12. В результате, как ожидают синоптики, средняя месячная температура воздуха февраля будет на 4 градуса ниже нормы.

Позднякова добавила, что сочетание морозов и осадков для зимы непривычно. Связано это, как считает она, с наступлением новой климатической эпохи, пишут "Известия".