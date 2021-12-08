От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: "Объявлен желтый уровень опасности. В ближайшие 1-3 часа местами по Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее, гололед, на дорогах образование гололедицы с сохранением до конца дня."
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения. Главными критериями безопасного движения на автомобиле во время гололедицы являются: оптимальная для таких условий скорость, повышенное внимание и аккуратность.
Холодная погода и гололед неминуемо отражаются на здоровье пешеходов — падение на лед как минимум чревато ушибом, как максимум — вывихами и переломами. Поэтому в такой период нужно быть очень осторожным, обязательно рассказать своим детям о мерах безопасного поведения на льду.
Правила поведения пешеходов при гололеде:
Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю. Не пытайтесь спасти вещи, которые несёте в руках. Не торопитесь подняться, осмотрите себя, нет ли травм, попросите прохожих людей помочь.
Помните: особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно получить сотрясение мозга. При получении травмы обязательно обратитесь к врачу за оказанием медицинской помощи.
Будьте внимательны и осторожны!