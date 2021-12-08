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Местами по Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее

8 декабря 2021 09:32
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Местами по Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: "Объявлен желтый уровень опасности. В ближайшие 1-3 часа местами по Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее, гололед, на дорогах образование гололедицы с сохранением до конца дня."

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения. Главными критериями безопасного движения на автомобиле во время гололедицы являются: оптимальная для таких условий скорость, повышенное внимание и аккуратность.

Холодная погода и гололед неминуемо отражаются на здоровье пешеходов — падение на лед как минимум чревато ушибом, как максимум — вывихами и переломами. Поэтому в такой период нужно быть очень осторожным, обязательно рассказать своим детям о мерах безопасного поведения на льду.

Правила поведения пешеходов при гололеде:

  • В первую очередь, обратите внимание на свою обувь: подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе.
  • Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную «лужу» обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками.
  • Будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и тем более не бегите.
  • Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.
  • Наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях.
  • Руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах — это увеличивает вероятность падения.
  • Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.


Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю. Не пытайтесь спасти вещи, которые несёте в руках. Не торопитесь подняться, осмотрите себя, нет ли травм, попросите прохожих людей помочь.

Помните: особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно получить сотрясение мозга. При получении травмы обязательно обратитесь к врачу за оказанием медицинской помощи.

Будьте внимательны и осторожны!

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