МЧС СО: в регионе ликвидировали первые в этом году лесные пожары

С приходом весны у пожарных прибавляется работы. Помимо выездов на техногенные пожары им приходится тушить природные пожары, возникающие в результате палов сухой травы и мусора владельцами частных домов и дач.
За сутки в регионе произошло 86 таких пожаров на общей площади более 5 га. С начала 2023 года пожарные подразделения потушили 213 природных пожаров на общей площади более 9 га.
В предыдущие 2 дня были зарегистрированы первые в этом году лесные пожары.
Из оперативных сводок следует, что один из них произошел 3 апреля на площади 1,7 га в 59 квартале Красноярского лесничества Большецаревщинского участкового лесничества в Волжском районе.
На ликвидацию второго пожара подразделения выезжали вчера, 4 апреля, в 83 квартал Кинельского лесничества Богдановского участкового лесничества Кинельского района. Площадь пожара составила 1 га.
Пожарно-спасательные подразделения оперативно ликвидировали пожары и не допустили распространения огня на большие участки.
Главное управление напоминает, что с 1 апреля 2023 г. в регионе действует особый противопожарный режим и призывает жителей Самарской области быть предельно осторожными с огнем:
- соблюдайте запрет на посещение лесов;
- не разводите костер в лесу (даже вблизи водоёмов);
- не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу;
- не бросайте непотушенные спички или сигареты;
- не оставляйте в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;
- водителям необходимо быть предельно внимательными - брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.
Если вы заметили в лесу небольшой пожар, примите немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправьте кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью.
Сообщите о пожаре по телефону региональной диспетчерской службы лесной охраны 8(846) 231-00-63. Единый телефон пожарных и спасателей «01», с мобильного - «101».
Фото: ГУ МЧС СО