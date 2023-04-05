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МЧС СО: в регионе ликвидировали первые в этом году лесные пожары

5 апреля 2023 14:49
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Пожарно-спасательные подразделения оперативно ликвидировали пожары и не допустили распространения огня на большие участки.

С приходом весны у пожарных прибавляется работы. Помимо выездов на техногенные пожары им приходится тушить природные пожары, возникающие в результате палов сухой травы и мусора владельцами частных домов и дач.

За сутки в регионе произошло 86 таких пожаров на общей площади более 5 га. С начала 2023 года пожарные подразделения потушили 213 природных пожаров на общей площади более 9 га.

В предыдущие 2 дня были зарегистрированы первые в этом году лесные пожары.

Из оперативных сводок следует, что один из них произошел 3 апреля на площади 1,7 га в 59 квартале Красноярского лесничества Большецаревщинского участкового лесничества в Волжском районе.

На ликвидацию второго пожара подразделения выезжали вчера, 4 апреля, в 83 квартал Кинельского лесничества Богдановского участкового лесничества Кинельского района. Площадь пожара составила 1 га.

Пожарно-спасательные подразделения оперативно ликвидировали пожары и не допустили распространения огня на большие участки.

Главное управление напоминает, что с 1 апреля 2023 г. в регионе действует особый противопожарный режим и призывает жителей Самарской области быть предельно осторожными с огнем:

- соблюдайте запрет на посещение лесов;

- не разводите костер в лесу (даже вблизи водоёмов);

- не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу;

- не бросайте непотушенные спички или сигареты;

- не оставляйте в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;

- водителям необходимо быть предельно внимательными - брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.

Если вы заметили в лесу небольшой пожар, примите немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправьте кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью.

Сообщите о пожаре по телефону региональной диспетчерской службы лесной охраны 8(846) 231-00-63. Единый телефон пожарных и спасателей «01», с мобильного - «101».

 

Фото:   ГУ МЧС СО

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