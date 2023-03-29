МЧС СО: сжигание сухой травы грозит природными пожарами

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С начала недели на территории Самарской области в результате неконтролируемого пала сухой травы произошло 20 природных пожаров на общей площади менее 1 га, а с начала 2023 года зарегистрирован 51 пожар на общей площади 1,2981 га.

Наибольшее количество пожаров произошло в Ставропольском районе. Туда пожарные расчеты выезжали 4 раза. По 2 природных пожара зарегистрированы в Чапаевске, Сызрани, Самаре и Красноярском районе, по 1 пожару – в Жигулевске, Безенчукском, Волжском, Пестравском, Кинельском, Сергиевском, Хворостянском, Борском районах.

Практически все природные пожары происходят по вине человека.

Весной выжигание прошлогодней сухой травы граждане проводят для очистки земель от нежелательной растительности и ее остатков. Основной довод любителей такого способа «уборки» состоит в том, что огонь прогревает почву, превратившаяся же в золу трава, становится своего рода удобрением. Однако пожары не увеличивают количества минеральных питательных веществ, а наоборот, приводят к заметному снижению плодородия почвы.

Кроме того, палы часто приводят к повреждению различных хозяйственных построек и объектов – домов, сараев, линий электропередачи и связи, деревянных мостов и так далее. Огонь с травы переходит на постройки, пожар в которых становится опасен для жизни. При этом нередко поджигателями травы являются владельцы пострадавших объектов у которых, к примеру, при умышленном поджигании палы вышли из-под контроля, а также жители деревень, поселков и горожане, отдыхающие на природе с «огоньком».

Палы наносят и существенный ущерб биологическому разнообразию многих типов травяных экосистем. Гибнут практически все животные и птицы, живущие в сухой траве или на поверхности почвы. С трудом переживают травяные пожары и многие виды растений – особенно те, чьи почки находятся на самой поверхности почвы или чьи семена наиболее чувствительны к нагреванию.

Травяные пожары наносят существенный ущерб опушкам леса, уничтожают молодую древесную поросль, служат одним из главных источников пожаров в лесах. Даже слабый и беглый пал способен уничтожить молодые лесные посадки, создаваемые для защиты полей от иссушения, берегов от эрозии, дорог от снежных и пыльных заносов и так далее. Молодая древесная поросль, появляющаяся естественным путем, тоже гибнет чаще всего именно из-за поджогов сухой травы. Если же от горящей травы возникает пожар в лесу, то на тушение этих пожаров приходится тратить значительные силы и средства – причем, не всегда удается избежать катастрофических последствий.

Поэтому единственное, что может как-то снизить количество травяных пожаров и смягчить наносимый ими ущерб, - это грамотность и сознательность граждан, и полный отказ от преднамеренного выжигания сухой растительности.

Стоит отметить, что с 1 апреля текущего года Постановлением Правительства Самарской области от 24.03.2023 №228 на территории региона вводится особый противопожарный режим.

В соответствии с Постановлением с начала апреля в регионе запрещается разводить костры, жечь траву или использовать открытый огонь вне специально отведенных и оборудованных для этого мест.

Если вы стали очевидцем природного пожара, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону региональной диспетчерской службы, она функционирует в штатном режиме (круглосуточно 24/7), работает телефон горячей линии РДС лесной охраны по Самарской области 8(846) 231-00-63. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «01», с мобильного - «101», сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО