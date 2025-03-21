Я нашел ошибку
Главные новости:
В рамках занятия ученики отрабатывали практические навыки на манекенах, наложение медицинских повязок и жгутов при кровотечениях и травмах.
Специалисты Самарского областного центра медицины катастроф провели мастер-класс для учеников лицея
Сроки реализации проекта – с 5 мая 2025 до 28 декабря 2026.
В Самаре появится первая электронная энциклопедия зданий, расположенных в историческом центре
Остаются подтопленными 2 низководных моста в районе н.п. Полудни Кинель-Черкасского района и н.п. Мосты Пестравского района.
МЧС СО: паводковая обстановка в регионе по состоянию на 21 марта
В Самарской области в июне пройдет региональный отборочный этап.
В ПФО реализуется новый проект для работающей молодежи «МолоТ»
Энергетики подробно рассказали о необходимом перечне документов на выдачу технических условий на установку в доме собственного теплообменника.
«Т Плюс»: предоставлены рекомендации по обеспечению качественного горячего водоснабжения общежития № 73 в Тольятти
В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись.
«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на предстоящую неделю
Несколько дней назад здесь произошел несчастный случай, завершившийся, к сожалению, гибелью человека. Мужчина провалился под лед на реке Самара.
Инспекторы ГИМС СО провели профилактический рейд в Волжском районе
Спектакль, впервые поставленный в Большом театре в 1973 году, вновь оживает на самарской сцене.
К 80-летию Великой Победы: премьера музыкальной драмы «Зори здесь тихие…» на Малой сцене САТОБ
Наверх
Самара  +7 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.4
1.55
EUR 92.46
1.63
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Специалисты Самарского областного центра медицины катастроф провели мастер-класс для учеников лицея
30 марта в СОУНБ пройдёт музыкально-просветительская программа «Весенняя сюита»
В Самаре продолжаются учебно-тренировочных сборы специалистов-кинологов территориальных органов внутренних дел
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

МЧС СО: паводковая обстановка в регионе по состоянию на 21 марта

21 марта 2025 16:44
131
Остаются подтопленными 2 низководных моста в районе н.п. Полудни Кинель-Черкасского района и н.п. Мосты Пестравского района.

По состоянию на 21 марта 2025 года на территории 2 муниципальных образований Самарской области остаются подтопленными 2 низководных моста в районе н.п. Полудни Кинель-Черкасского района и н.п. Мосты Пестравского района.

Подтопление произошло в результате подъема уровня воды в реках Малый Кинель и Большой Иргиз.

Высота уровня воды над дорожным полотном низководного моста в районе н.п. Полудни составляет 130 см, в районе н.п. Мосты – 90 см.

Подтопленных приусадебных участков, жилых домов и участков автомобильных дорог нет.

Жизнедеятельность населения не нарушена.

Паводковая обстановка в регионе находится на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.

МЧС России напоминает: 

если твой дом попадает в зону подтопления заранее составь перечень документов и имущества вывозимых при эвакуации; 

уложи в рюкзак запас продуктов, воды и медикаментов;

отключи газ, электричество и воду;

ценные вещи и мебель перенеси на верхние этажи или чердак;

животных выпусти из помещений, а собак отвяжи;

дрова или предметы, способные уплыть при подъеме воды, лучше перенести в помещение;

из подвалов вынеси все, что может испортиться от воды;

подготовься к эвакуации.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Спасателям в водолазных костюмах сухого типа, стоило огромных усилий добраться до погибшего.
19 марта 2025, 22:39
На реке Самара около поселка Падовка в промоину провалился рыбак
Спасателям в водолазных костюмах сухого типа, стоило огромных усилий добраться до погибшего. Происшествия
521
В Красноярском районе проверили готовность сил и средств Самарской областной системы РСЧС к возможным ЧС, связанным с природными пожарами.
19 марта 2025, 21:15
Сегодня в регионе проходит второй этап командно-штабного учения: ликвидация природных пожаров
В Красноярском районе проверили готовность сил и средств Самарской областной системы РСЧС к возможным ЧС, связанным с природными пожарами. Общество
566
18 марта в Самарской области стартовал первый этап Всероссийских командно-штабных учений, которые продлятся два дня.
18 марта 2025, 16:24
Сегодня в посёлке Сухая Вязовка Волжского района прошла тренировка по ликвидации последствий условного паводка
18 марта в Самарской области стартовал первый этап Всероссийских командно-штабных учений, которые продлятся два дня. Общество
563

В центре внимания
Комментарий «ЭкоСтройРесурс»: компания готова и к проверкам, и к искам
21 марта 2025  11:35
Комментарий «ЭкоСтройРесурс»: компания готова и к проверкам, и к искам
244
Самарская область вошла в ТОП-3 регионов по привлечению финансирования в туристический бизнес
21 марта 2025  11:29
Самарская область вошла в ТОП-3 регионов по привлечению финансирования в туристический бизнес
225
В Самарской области работников сферы бытового обслуживания поздравили с профессиональным праздником
21 марта 2025  11:07
В Самарской области работников сферы бытового обслуживания поздравили с профессиональным праздником
242
Прошло очередное заседание комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» в формате ВКС, под председательством Вячеслава Федорищева.
20 марта 2025  15:53
Вячеслав Федорищев предложил создать Союз производителей и разработчиков БАС
514
Самарская область в шестой раз участвует в фестивале уличного искусства ФормАРТ
20 марта 2025  14:01
Самарская область в шестой раз участвует в фестивале уличного искусства ФормАРТ
590
Весь список