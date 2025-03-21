МЧС СО: паводковая обстановка в регионе по состоянию на 21 марта

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По состоянию на 21 марта 2025 года на территории 2 муниципальных образований Самарской области остаются подтопленными 2 низководных моста в районе н.п. Полудни Кинель-Черкасского района и н.п. Мосты Пестравского района.

Подтопление произошло в результате подъема уровня воды в реках Малый Кинель и Большой Иргиз.

Высота уровня воды над дорожным полотном низководного моста в районе н.п. Полудни составляет 130 см, в районе н.п. Мосты – 90 см.

Подтопленных приусадебных участков, жилых домов и участков автомобильных дорог нет.

Жизнедеятельность населения не нарушена.

Паводковая обстановка в регионе находится на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.

МЧС России напоминает:

если твой дом попадает в зону подтопления заранее составь перечень документов и имущества вывозимых при эвакуации;

уложи в рюкзак запас продуктов, воды и медикаментов;

отключи газ, электричество и воду;

ценные вещи и мебель перенеси на верхние этажи или чердак;

животных выпусти из помещений, а собак отвяжи;

дрова или предметы, способные уплыть при подъеме воды, лучше перенести в помещение;

из подвалов вынеси все, что может испортиться от воды;

подготовься к эвакуации.

Фото: ГУ МЧС СО