МЧС СО: паводковая обстановка в регионе по состоянию на 21 марта

По состоянию на 21 марта 2025 года на территории 2 муниципальных образований Самарской области остаются подтопленными 2 низководных моста в районе н.п. Полудни Кинель-Черкасского района и н.п. Мосты Пестравского района.
Подтопление произошло в результате подъема уровня воды в реках Малый Кинель и Большой Иргиз.
Высота уровня воды над дорожным полотном низководного моста в районе н.п. Полудни составляет 130 см, в районе н.п. Мосты – 90 см.
Подтопленных приусадебных участков, жилых домов и участков автомобильных дорог нет.
Жизнедеятельность населения не нарушена.
Паводковая обстановка в регионе находится на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.
МЧС России напоминает:
если твой дом попадает в зону подтопления заранее составь перечень документов и имущества вывозимых при эвакуации;
уложи в рюкзак запас продуктов, воды и медикаментов;
отключи газ, электричество и воду;
ценные вещи и мебель перенеси на верхние этажи или чердак;
животных выпусти из помещений, а собак отвяжи;
дрова или предметы, способные уплыть при подъеме воды, лучше перенести в помещение;
из подвалов вынеси все, что может испортиться от воды;
подготовься к эвакуации.
Фото: ГУ МЧС СО