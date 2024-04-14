МЧС СО: информация по паводку на 14 апреля

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В настоящее время на территории Самарской области остаются подтопленными 5 низководных мостов, 158 частных жилых домов, 591 приусадебный участок.

Освободились от воды 37 приусадебных участков.

Отсутствует транспортное сообщение с н.п. Полудни Кинель-Черкасского района, необходимые средства для жизнеобеспечения населения имеются.

За сутки оказался подтопленным 1 жилой дом и 5 приусадебных участков в Богатовском районе и 20 приусадебных участков в г. Отрадный.

В 2 пунктах временного размещения находятся 29 человек, в том числе 6 детей.

Обстановка с паводком остается на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-слу жба Главного управления МЧС России по Самарской области