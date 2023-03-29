ледяной щит Гренландии близок к точке невозврата

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Ледяной щит Гренландии покрывает 1,7 миллиона квадратных километров Арктики. Если он полностью растает, глобальный уровень моря поднимется примерно на 7 метров, но ученые не знают наверняка, как быстро это может произойти. Немецкие исследователи решили построить модель таяния щита, и выяснили, что выброс 1000 гигатонн углерода в атмосферу приведет к таянию южной части ледяного щита и около 2500 гигатонн приведут к безвозвратной потере почти всего ледяного щита, пишет Погода Mail.ru.

С 2003 по 2016 годы ледяной щит Гренландии ежегодно терял около 255 гигатонн (миллиардов тонн) льда. На сегодняшний день большая часть таяния приходится на его южную часть, а на сам процесс влияет множество факторов: температура воздуха и воды, океанские течения, осадки и т. д. Для ученых сложность была в определении их влияния друг на друга и на лед в долгосрочной перспективе.

Предыдущие исследования определили глобальное потепление от 1 до 3 градусов по Цельсию как порог, после преодоления которого ледяной щит Гренландии необратимо растает. В опубликованной в журнале Geophysical Research Letters научной работе впервые использовалась комплексная модель всей системы Земли, которая включает все ключевые процессы климатических особенностей в сочетании с моделью поведения ледяного щита.

Сначала они построили вариант с постоянными температурами, чтобы найти равновесные состояния ледяного щита или точки, в которых потеря льда будет равна его приросту. Затем они провели серию симуляций, рассчитывающие грядущие 20 тысяч лет с выбросами углерода в диапазоне от 0 до 4 тысяч гигатонн углерода. По итогу выяснилось, что выброс в 1000 гигатонн для таяния южной части ледяного щита и еще более опасен, чем в 2500 гигатонн для полного его исчезновения.

Более высокие температуры воздуха ускоряют таяние. Ученые уточнили, что быстрый скачок на 2 градуса Цельсия (3,6 градуса по Фаренгейту) не вызовет его, но как только максимальный температурный порог будет достигнут, лед будет неизбежно таять без возможности остановить этот процесс. Даже если бы содержание углекислого газа в атмосфере сократится до доиндустриального уровня, это бы не помогло щиту восстановиться.

Недавно ученые установили, что морской лед Антарктиды растаял до рекордного уровня. Предыдущий исторический минимум был установлен в прошлом году.