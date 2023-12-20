Крупнейшие очистные сооружения Самарской области готовятся к запуску после масштабной реконструкции

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В Самарской области завершена реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод в г.о. Самара производительностью 640 тыс. кубических метров в сутки. Работы по модернизации объекта велись с конца 2021 года и проводились в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги», входящего в состав нацпроекта «Экология». В настоящий момент очистные сооружения готовятся к запуску на полную проектную мощность – ведётся регистрация и постановка объекта водоотведения на кадастровый учет.

«Мы продолжаем перестраивать объекты водопроводно-канализационного хозяйства с целью оздоровления реки Волги. В этом году в рамках федпроекта «Оздоровление Волги» нам удалось завершить строительство и успешно ввести в эксплуатацию обновленные очистные сооружения в Республике Марий Эл, Нижегородской и Самарской областях. До конца года планируется осуществить запуск еще восьми объектов, в том числе запустить в работу самые крупные очистные сооружения на территории Самарской области», – сообщил заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.

Согласно проекту, реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов призвана повысить качество очистки сточных вод, поступаемых в реку Волгу от абонентов городского округа Самара. После ввода объекта в эксплуатацию качество сбрасываемых в реку сточных вод будет приведено к природным показателям.

«Контроль в ходе замены оборудования на коммунальном объекте, имеющем стратегическое значение для улучшения экологического состояния акватории одной из самых крупных рек России – Волги, обеспечивали инспекторы ФБУ «РосСтройКонтроль». В настоящий момент на очистных сооружениях завершены все запланированные мероприятия: на первом этапе выполнена реконструкция сооружений механической очистки сточных вод, на втором – реконструированы сами сооружения биологической очистки, а на третьем – произведена реконструкция сооружений доочистки с использованием всех доступных современных технологий», – отметил генеральный директор подведомственного Минстрою России РосСтройКонтроля Владимир Щербинин.

Строительный контроль в ходе мероприятий федерального проекта «Оздоровление Волги», в реализации которого участвуют 16 субъектов РФ, закреплен за подведомственным Минстрою России ФБУ «РосСтройКонтроль».