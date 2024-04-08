К началу апреля в "Самарской Луке" выросло количество зайцев

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Всего в нацпарке ко второму весеннему месяцу выявили 627 особей беляка. Об этом сообщили представители природной территории.

Также стало больше сибирской косули (1 141) и лесной куницы (271). При этом без изменений осталась численность лосей и лисиц. Их в "Самарской Луке" к началу апреля было 624 и 317 особей соответственно.

С другой стороны, падает количество крупных хищников. В том числе волка и рыси. По данным учетов, за последние два года их следов не находили, пишет Сова.

- Численность популяций животных помимо циклических колебаний зависит от ряда факторов, - сказали представители нацпарка. - Важнейшими из них являются обеспеченность кормом, благоприятные условия перезимовки и сохранение на приемлемом уровне для большинства видов защитно-гнездовых качеств угодий.

Всего специалисты "Самарской Луки" замеряют численность 15 охотничьих (их добыча в нацпарке запрещена) видов местных обитателей.

- Необходимо проанализировать изменение численности, оценить эффективность проводимых природоохранных мероприятий, - добавили эксперты.