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Инспекторы ГИМС СО напоминают жителям региона об опасности выхода на лед водоемов

3 января 2022 16:06
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В новогодние праздники сотрудники ГИМС продолжают патрулировать водоемы области.

Чтобы не открывать печальную статистику происшествий на водных объектах в новом году инспекторы Центра ГИМС в очередной раз напоминают жителям региона об опасности выхода на лед водоемов.

Согласно ледовой обстановке на реках Самарской области еще продолжается процесс ледообразования. На Волге в районе Тольятти наблюдается ледостав, в районе Самары – ледостав и трещины, в районе села Зольное – ледостав с торосами, в районе Сызрани – ледостав, на реке Сок – неполный ледостав, на реках Самара, Чапаевка и Большой Кинель – ледостав.

Инспекторы Центра ГИМС Самарской области продолжают регулярно выезжать на водоемы области. В ходе ежедневных рейдов по берегам местных водоемов, инспекторы общаются с рыбаками, рассказывая об основных мерах предосторожности и правилах поведения вблизи водных объектов.

Даже самый крепкий на первый взгляд лед может оказаться неравномерным и от проделанных лунок стать еще более неустойчивым. Замерзшая поверхность может в любой момент треснуть под человеческим весом и нанести существенный вред здоровью и имуществу пострадавшего. В этой ситуации очень важно иметь при себе спасательный жилет, конец Александрова, аптечку первой помощи и крепкую веревку, чтобы предотвратить беду на самом начальном этапе.

Особую опасность лед представляет для детей. Оставаясь без присмотра взрослых, не зная мер безопасности, они часто играют на льду водоемов. Такая беспечность может обернуться трагедией. Родителям необходимо помнить о безопасности своих детей - не оставляйте их одних, расскажите об опасности игр на льду и помните о том, что провал под лед даже в неглубоком водоеме может оказаться для ребенка смертельным.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

 

Фото:   облМЧС

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