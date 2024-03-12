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Инновации в сфере охраны окружающей среды: СОУНБ приглашает специалистов на семинар

12 марта 2024 11:43
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Инновации в сфере охраны окружающей среды: СОУНБ приглашает специалистов на семинар

«Реализация инноваций как способ улучшения экологии в регионе» – под таким названием 14 марта в Самарской областной универсальной научной библиотеке (СОУНБ) пройдёт семинар, организованный Центром поддержки технологий и инноваций СОУНБ в рамках проекта «Самарские инновации на карте России: наука, технологии, производство»

В ходе встречи будут обсуждаться актуальные для региона вопросы:

- инновационные разработки по сокращению выбросов парниковых газов;

- трансформация водных экосистем в условиях глобальных климатических изменений;

- совершенствование технологий возделывания сельскохозяйственных культур с применением инновационных, высокоэффективных удобрений.

Участие в семинаре примут видные специалисты региона, признанные эксперты в своей области знаний:

Сергей Васильевич Афанасьев – кандидат химических наук, доктор технических наук, доцент, начальник отдела стандартизации и сертификации ПАО «ТольяттиАзот»;

Владимир Александрович Милюткин, доктор технических наук, профессор Самарского государственного аграрного университета;

Владимир Анатольевич Селезнев, доктор технических наук, профессор, заместитель директора по научной работе Института экологии Волжского бассейна Российской академии наук.

Алексей Вячеславович Александров, главный библиограф отдела правовой и патентно-технической информации СОУНБ.

По теме мероприятия будет организована выставка изданий.

Напомним, что реализуемый отделом правовой и патентно-технической информации СОУНБ проект «Самарские инновации на карте России: наука, технологии, производство» направлен на популяризацию результатов инновационной деятельности самарских изобретателей и рационализаторов. В рамках проекта проводятся встречи с представителями самарских предприятий, мастер-классы, семинары, круглые столы, выставки научно-технической литературы и другие мероприятия, анонсы которых можно будет увидеть в социальных сетях СОУНБ (VK, Telegram). Подписывайтесь и следите за обновлениями!

14 марта в 12:00, Самарская областная универсальная научная библиотека (пр. Ленина, д. 14а), многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный!

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