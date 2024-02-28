Горожан Самарской области предупредили о встречах с совами

Основная причина их неожиданных визитов связана с поиском пищи, уточнили представители нацпарка "Самарская Лука".
Совы прилетают в города из-за сложных погодных условий и недостаточного числа грызунов в естественной среде, пишет Сова.
Сотрудники местного национального парка объяснили:
– Совам и лисам сложно добыть мышевидных грызунов из-под глубокого снега, поэтому они выходят поближе к свалкам. Там легкодоступная добыча есть всегда.
В конце февраля жителей Самарской области предупреждали о неожиданных встречах с лосями, оленями и косулями.
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