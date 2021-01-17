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Гидрометцентр предупредил об аномальных морозах на большей части России

17 января 2021 10:19
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Гидрометцентр предупредил об аномальных морозах на большей части России

Аномальные морозы прогнозируются на большей части территории России в ближайшие дни. Об этом в воскресенье, 17 января, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, отклонение от нормы будет доходить до 15 градусов на европейской части РФ, а на азиатской — до 18 градусов, пишут "Известия".

«В Центральном федеральном округе — на 6-12 градусов ниже нормы до 20 января. Минимальные температуры от -20 до -30 градусов. В Приволжском федеральном округе тоже -20...-30, местами -32, аномалия на 6-12 (градусов — Ред.) тоже ниже нормы», — приводит слова Вильфанда «РИА Новости».

Синоптик добавил, что температуры на 7-15 градусов ниже нормы ожидаются и в Северо-Западном федеральном округе: Ненецком автономном округе, Республике Коми, Архангельской, Вологодской и Псковской областях. Минимальные температуры в этих регионах могут составить до середины недели -23...-36 градусов.

Похожая ситуация сложится и в Южном федеральном округе, где минимальные значения ожидаются от -15 до -21 градуса. В Северо-Кавказском федеральном округе температура опустится ниже нормы на 6-12 градусов, минимальные значения прогнозируются до -10 градусов.

По словам Вильфанда, на Урале температуры опустятся на 8-17 градусов ниже нормы. В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах столбики термометров будут показывать -30...-42 градусов.

«Сибирь: Таймырский и Долгано-Ненецкий регион, там температуры -40...-53. Такая температура ниже нормы на 8-18 градусов. В Иркутской области температура ниже нормы на 10-20 градусов, до -51 градуса», — уточнил он.

В Якутии, по мнению метеоролога, стоит ожидать температуры до -56 градусов, в Хабаровском крае минимальные температуры составят -45...-50 градусов (на 7-10 градусов ниже нормы), на Чукотке ожидается до -51 градуса.

Научный руководитель Гидрометцентра подчеркнул, что синоптики выпустили предупреждение об опасном явлении «аномально холодной» погоды.

Ранее в этот день Вильфанд заявил, что в пятницу, 22 января, в центр Европейской части России придет потепление до температур, близких к нулю. При этом он уточнил, что в ночь на среду, 20 января, температуры будут еще около -20, днем термометры покажут -10 градусов

 

 

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