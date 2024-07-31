Генпрокуратура требует вернуть в самарский лесфонд 8118 гектаров, приватизированных 15 лет назад

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области состоялось первенство России по велосипедному спорту на шоссе у юношей и девушек 15-16 лет
В Самарской области состоялось первенство России по велосипедному спорту на шоссе у юношей и девушек 15-16 лет
В Самаре близится к завершению ремонт на последнем участке улицы Алма-Атинс
В Самаре близится к завершению ремонт на последнем участке улицы Алма-Атинской
 Отдельные категории граждан могут получить единовременную выплату на установку внутридомового газового оборудования
 Отдельные категории граждан могут получить единовременную выплату на установку внутридомового газового оборудования
Чилийский защитник Томас Галдамес прибыл в расположение "Крыльев Советов"
Чилийский защитник Томас Галдамес прибыл в расположение "Крыльев Советов"
в выставочном зале Тольяттинского краеведческого музея состоится открытие выставки «Строитель своего времени»
В выставочном зале Тольяттинского краеведческого музея состоится открытие выставки «Строитель своего времени»
Экс-министр транспорта Самарской области Иван Пивкин обжалует арест
Экс-министр транспорта Самарской области Иван Пивкин обжалует арест
Сборная Самарской области - серебряный призер чемпионата России по пляжному регби
Сборная Самарской области - серебряный призер чемпионата России по пляжному регби
Министр транспорта РФ заявил, что авиабилеты сильно не подорожают
Министр транспорта РФ заявил, что авиабилеты сильно не подорожают
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.33
-0.23
EUR 93.29
-0.85
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Кинель-Черкассах со 2 по 4 августа пройдет фестиваль «Ратное дело»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 2-4 августа
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Генпрокуратура требует вернуть в самарский лесфонд 8118 гектаров, приватизированных 15 лет назад

31 июля 2024 12:35
100
Генпрокуратура требует вернуть в самарский лесфонд 8118 гектаров, приватизированных 15 лет назад

Об этом написал в своем телеграм-канале депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

По данным депутата, Генпрокуратура намерена вернуть в федеральную собственность 8118 гектаров земли, незаконно выведенных из категории лесов в Самаре 15 лет назад. Хинштейн, как и в случае с 1-й Просекой и Поджабным, винит во всем опального судью Александра Ефанова, который больше года назад его стараниями лишился статуса и должности.

«Заместитель генпрокурора Игорь Ткачев направил в арбитражный суд Поволжского округа кассационную жалобу на решение о переводе земель Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда еще 2009 года. Этой инстанцией руководил тогда Ефанов, чья личная заинтересованность, по мнению Генпрокуратуры, и решила исход дела», — немного путано пишет Хинштейн.

Схема отчуждения подробно изложена в посте депутата: «В 2008 году одна структура облправительства (минимущества) инспирирует иск к другой структуре (департамент лесного хозяйства), требуя перевести лесные участки в городской черте (общей площадью 8118 га) в категорию земель поселений. Это автоматически снимало бы с них охранный статус и давало возможность для будущей застройки».

В итоге все решилось в апелляционной инстанции, которой руководил Ефанов, а ответчик свой проигрыш почему-то не обжаловал. В версии Генпрокуратуры, здесь имел место коррупционный сговор, по итогам которого семье Ефанова отошли лесные наделы площадью свыше 42 гектаров.

Следствием этой схемы стало «уничтожение значительной части лесного массива, неправомерное выбытие из федеральной в частную собственность более 1 тыс. га лесных участков, в том числе для целей строительства».

В этой связи Генпрокуратура просит Поволжский окружной суд восстановить сроки давности и отменить решение 11-й апелляции, как незаконное, пишет Обоз.инфо.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
В Самаре близится к завершению ремонт на последнем участке улицы Алма-Атинс
31 июля 2024  13:58
В Самаре близится к завершению ремонт на последнем участке улицы Алма-Атинской
69
 Отдельные категории граждан могут получить единовременную выплату на установку внутридомового газового оборудования
31 июля 2024  13:55
 Отдельные категории граждан могут получить единовременную выплату на установку внутридомового газового оборудования
70
Полпред Президента в ПФО Игорь Комаров и глава Самарской области Вячеслав Федорищев приняли участие в Дне ПФО на форуме «iВолга»
31 июля 2024  11:48
Полпред Президента в ПФО Игорь Комаров и глава Самарской области Вячеслав Федорищев приняли участие в Дне ПФО на форуме «iВолга»
185
В повестке – подведение итогов работы ведомства в первом полугодии текущего года и определение задач на перспективу.
30 июля 2024  17:09
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии Федеральной службы судебных приставов
471
На автодороге «Ульяновск - Самара» - Новая Бинарадка приступили к укладке верхнего слоя дорожной одежды
30 июля 2024  10:42
На автодороге «Ульяновск - Самара» - Новая Бинарадка приступили к укладке верхнего слоя дорожной одежды
378
Весь список