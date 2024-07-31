Генпрокуратура требует вернуть в самарский лесфонд 8118 гектаров, приватизированных 15 лет назад

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Об этом написал в своем телеграм-канале депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

По данным депутата, Генпрокуратура намерена вернуть в федеральную собственность 8118 гектаров земли, незаконно выведенных из категории лесов в Самаре 15 лет назад. Хинштейн, как и в случае с 1-й Просекой и Поджабным, винит во всем опального судью Александра Ефанова, который больше года назад его стараниями лишился статуса и должности.

«Заместитель генпрокурора Игорь Ткачев направил в арбитражный суд Поволжского округа кассационную жалобу на решение о переводе земель Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда еще 2009 года. Этой инстанцией руководил тогда Ефанов, чья личная заинтересованность, по мнению Генпрокуратуры, и решила исход дела», — немного путано пишет Хинштейн.

Схема отчуждения подробно изложена в посте депутата: «В 2008 году одна структура облправительства (минимущества) инспирирует иск к другой структуре (департамент лесного хозяйства), требуя перевести лесные участки в городской черте (общей площадью 8118 га) в категорию земель поселений. Это автоматически снимало бы с них охранный статус и давало возможность для будущей застройки».

В итоге все решилось в апелляционной инстанции, которой руководил Ефанов, а ответчик свой проигрыш почему-то не обжаловал. В версии Генпрокуратуры, здесь имел место коррупционный сговор, по итогам которого семье Ефанова отошли лесные наделы площадью свыше 42 гектаров.

Следствием этой схемы стало «уничтожение значительной части лесного массива, неправомерное выбытие из федеральной в частную собственность более 1 тыс. га лесных участков, в том числе для целей строительства».

В этой связи Генпрокуратура просит Поволжский окружной суд восстановить сроки давности и отменить решение 11-й апелляции, как незаконное, пишет Обоз.инфо.