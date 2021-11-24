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Федеральная система обращения с отходами I и II классов будет запущена в 2022 году

24 ноября 2021 20:10
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В Кирове состоялась III Всероссийская научно-практическая конференция «Технологии переработки отходов с получением новой продукции».

24 ноября в Кирове состоялась III Всероссийская научно-практическая конференция «Технологии переработки отходов с получением новой продукции», организованная Федеральным экологическим оператором (предприятием Госкорпорации «Росатом»), Вятским государственным университетом и Информационным центром по атомной энергии, участники которой обсудили запуск федеральной системы обращения с отходами I и II классов, запланированный на 1 марта 2022 года.

«Реализуемая система обращения с отходами I и II классов связывает воедино отходообразователей, операторов по транспортированию и обращению с отходами I и II классов, федерального оператора и заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, - рассказала начальник Управления по реализации проектов в сфере экологии Госкорпорации «Росатом» Инесса Федорчук

Цифровым механизмом управления процессами станет федеральная государственная информационная система учета и контроля за обращением с отходами I и II классов (ФГИС ОПВК), которая будет фиксировать весь жизненный цикл отходов с момента их образования до утилизации, поможет прогнозировать загрузку мощностей и оптимизировать логистику.

«Введение в эксплуатацию ФГИС ОПВК обеспечит и поможет наладить учет отходов на местах, даст возможность контролировать соблюдение схемы движения потоков отходов в целях предотвращения образования объектов накопленного вреда окружающей среде, обеспечит загрузку производственных мощностей добросовестных предприятий, занимающихся транспортированием и переработкой отходов, а также исключит коррупционные проявления в данной сфере», - отметил заместитель руководителя Западно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора по Кировской области Ильдус Гизатуллин.

Кроме того, запуск единой федеральной системы обращения с отходами I и II классов будет способствовать более эффективной реализации федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности» в составе национального проекта «Экология». В ПФО будет создано четыре экотехнопарка для высокоэффективной переработки отходов I и II классов. Строительство экотехнопарков призвано решить две основные задачи: высокоэффективная и экологичная переработка поступающих отходов I и II классов, исключающая негативное воздействие на окружающую среду; получение максимального количества полезных компонентов, которые могут в дальнейшем быть использованы в промышленном производстве, для обеспечения рециклинга отходов и предотвращения образования новых объектов накопленного экологического ущерба. 

Общие инвестиции в реализацию каждого проекта составят более 5 млрд. рублей. За счет значительных поступлений в бюджеты регионов будет развиваться малый и средний бизнес, появятся предприятия, занимающиеся транспортировкой отходов, обеспечением промышленной и экологической безопасности, получением новых продуктов из вторичных материальных ресурсов, на производственных комплексах будут трудоустроены местные квалифицированные специалисты, передает пресс-служба ПФО.

 

Фото:    пресс-служба ПФО

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