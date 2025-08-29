Этой осенью самарские лесоводы высадят порядка 5,6 миллиона сеянцев разных пород

41

В 2025 году по федеральному проекту «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие» в лесном фонде Самарской области планируется высадить порядка 5,6 млн. сеянцев разных пород: сосна, дуб, береза, ясень, тополь и другие.

Всего в этом году по плану высадка более 850 гектаров. Во время весенних лесокультурных работ выполнена посадка леса на площади 670 га и дополнены лесные культуры на площади более тысячи га, то есть на тех участках, где ранее сеянцы не прижились или были повреждены дикими животными.

«Большая часть уже высажена весной. Ориентировочно с середины октября приступим к высадке посадочного материала на площади 133 га и дополнению на 128 га. Сейчас в лесничествах идет подготовка почв под посадку, расчищаются участки от валежника и сухостоя – на конец августа 50% от плана уже выполнено», – прокомментировал руководитель управления охраны, защиты и воспроизводства лесов минприроды региона Евгений Пенин.

Весь посадочный материал выращивается в 2 теплицах и 17 лесных питомниках региона. Здесь специалисты выращивают будущие деревья в течение 1-2 лет перед тем, как высадить их на подготовленные участки. Самый крупный лесной питомник – Фёдоровский в Ставропольском лесничестве. Его площадь – 36 га.

«Те семена, которые мы высеяли в 2023 году, уже выросли до стандартного посадочного материала. Посевы этого года еще маленькие. Семян сосны, например, высеяли чуть больше 98 кг – к 2027 году на одном гектаре должно вырасти 900 тысяч стандартного посадочного материала», – рассказал руководитель Ставропольского управления ГБУ СО «Самаралес» Андрей Брыкин.

Всё это время специалисты поливают будущие сеянцы, пропалывают от сорняков, отеняют посевы от солнца и защищают от вредителей, болезней.

«После дождей засоренность большая – вручную убираем портулак, который мешает росту сосны. Важно, чтобы и посадочный материал был без примесей сорняка, и техника беспрепятственно проходила для подкопки сеянцев», – объяснила лесовод Федоровского лесного питомника Анна Бузыцкова.

Лесохозяйственные работы плавно переходят в заготовку лесных семян, чтобы высеять их в питомниках в следующем году. Уже собрано 375 кг березы, осенью пойдет заготовка желудей дуба черешчатого – более 6 тонн, а также шишки сосны обыкновенной для заготовки из них 234 кг семян сосны. Всего в этом году план заготовки семян разных пород – более 7 тонн.

Процесс сбора и подготовки у семян разный. Так, например, шишки сосны лесоводы собирают после созревания – не раньше середины октября. Затем собранный материал отправляется в шишкосушилку Ново-Буянского лесного управления, где они перерабатываются для получения семян. Выход семян из шишек составляет 1%. После проверки на качество они закладываются на хранение в специальные бутыли, и перед высевом в лесных питомниках семена должны не менее 40 дней проходить естественную подготовку - стратификацию.

«В естественных условиях, когда в январе шишки сами раскрываются, семена выпадают и засыпаются снегом. Такой процесс мы применяем и здесь. Так семена готовятся к тому, чтобы прорасти весной», – прокомментировал Андрей Брыкин.

Весной после стратификации и просушки семена высевают в лесных питомниках, а первые всходы можно увидеть через 2-3 недели. Сейчас в питомниках уже готовы плантации сеянцев, которые будут высажены на лесные площади в осеннем лесокультурном сезоне. Посадки начнутся после завершения вегетационного периода – ориентировочно в середине октября.

«Деревья можно сравнить с людьми. Для сеянцев выкопка посадочного материала – это всё-равно что хирургическая операция для человека: перед тем, как ее провести, делают анестезию. У деревьев приостанавливается сокодвижение и рост с понижением температуры. И такой период – наиболее комфортные условия для пересадки, без стресса для сеянцев», – добавил Брыкин.

Весной 2025 года только с одного Федоровского питомника было отпущено более 1 млн сеянцев двухлетней сосны, порядка 122 тысяч сеянцев березы и 24 тысяч молодых дубов, которые уже растут на лесных участках. За ними ведется агротехнический уход: обработка от болезней, прополка от сорняков. План агроухода на этот год – более 6 тысяч га, 80% уже выполнено. Специалисты работают как вручную, так и с помощью техники. Сейчас в лесном хозяйстве региона порядка 60 единиц лесохозяйственной техники: культиваторы, плуги, кусторезы, лесопосадочные машины, тракторы, мульчеры и другие. По нацпроекту «Экологическое благополучие», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина, планируется приобрести ещё 15 единиц до 2030 года.

