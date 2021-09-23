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Экологический атлас, созданный в «Жигулевской долине», получил поддержку Евросоюза

23 сентября 2021 12:26
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Экологический атлас, созданный в «Жигулевской долине», получил поддержку Евросоюза

Совместный проект резидента «Жигулевской долины» АНО «Аиралаб Рус» и общественного движения «Тольятти Дыши» - «Экологический атлас», разработанный на основе гражданской сети мониторинга атмосферного воздуха переходит на новый уровень. 

Заявка, поданная компанией на конкурс проектов некоммерческих организаций и инициативных групп, направленных на улучшение качества воздуха в регионах, который проводится ООО ЭПЦ «Беллона» при поддержке Европейского Союза, была одобрена. 

Экологический правовой центр "Беллона" защищает право граждан на благоприятную окружающую среду, занимаясь экологическим просвещением и исследованием проблем, связанных с загрязнением воздуха.

- Проект получит весомое финансирование на срок 12 месяцев. Все деньги будут направлены на приобретение и запуск в работу сертифицированного газоанализатора, который дополнит гражданскую сеть мониторинга воздуха в Тольятти. И это важно для составления полной картины. Ведь не секрет, что несколько десятков датчиков фиксируют изменения состояния воздуха по ограниченному количеству параметров. Газоанализатор можно будет применять в подпроектах партнеров из «Тольятти Дыши», а также в работе над экологическим Атласом, - прокомментировал исполнительный директор АНО «Аиралаб Рус» Иван Петров.

Кроме того, благодаря поддержке ООО ЭПЦ «Беллона», проект получит возможность масштабируемости: новое оборудование в некоторых случаях сможет заменить мобильную лабораторию, от работы которой пока многое зависит в проекте экологического атласа. 

- С момента получения поддержки проекта независимого общественного интерактивного мониторинга воздуха «Общественный экологический Атлас» АНО «Аиралаб Рус» будет использовать символику Евросоюза во всех информационных материалах, что повысит лояльность со стороны заинтересованных лиц и организаций. На примере развертывания системы в Тольятти мы сможем показать эффективную возможность создания и поддержания уникальной независимой автоматизированной системы сети общественного мониторинга окружающей среды, - уверен Иван Петров.

На данный момент гражданская сеть мониторинга, насчитывающая свыше 30 единиц, является сигнальной. Она построена за счет представителей бизнеса и неравнодушных тольяттинцев. Показатели приборов контроля принимаются мобильной лабораторией во время выездов и учитываются при формировании общей картины состояния воздуха городской администрацией. 

Теги: Инновационные технологии

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