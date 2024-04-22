Экологи Самарского политеха за день высадили более 500 деревьев

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Тридцать активистов экоклуба «Жизнь» Самарского политеха приняли участие в международной акции «Сад памяти». В Ставропольском лесничестве они высадили более 500 саженцев сосны.

В этом году во время акции на территории области планируется высадить более 58 тысяч сеянцев и саженцев, в целом по стране – 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Во время акции в Ставропольском районе на площади в 7 гектаров высадили 31 тысячу саженцев сосны.

– Не первый год политеховцы участвуют в этой акции, – говорит соруководитель экоклуба «Жизнь» Руфина Зайнуллина. – «Сад памяти» не дает нам забывать о важном: об экологии и героях войны.

Акция «Сад памяти» входит в программу «ВузЭкоФеста», который проходит в Политехе с 15 по 26 апреля. За прошедший период в университете на круглых столах и экодебатах обсудили проблему экобезопасности предприятий в условиях стратегии устойчивого развития и проекты экологов Политеха. А на кейс-чемпионате «Зелёный кубок – Битва команд за экологическое лидерство» семь команд создавали телеграм-боты, которые позволят проводить оперативную общественную инспекцию состояния окружающей среды.

Работы оценивали представители компании «ЭкоСтройРесурс».

«Жизнь» постоянно участвует в мероприятиях экологической направленности. Так за три года активисты собрали около 2 тонн мусора на субботниках, повесили более 40 экокормушек для птиц, 12 раз посетили приют для животных и провели свыше 45 экоуроков в школах.