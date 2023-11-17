Экологи рассказали о способах решения проблемы обмеления Волги

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Крупнейшая в Европе река Волга сильно обмелела в последнее время. О том, как сейчас пытаются решить проблему, в пятницу, 17 ноября, рассказал корреспондент «Известий» Иван Кузьмин.

Падение уровня воды может привести к экологической катастрофе, ее нехватку уже ощутили жители. Широкие песчаные пляжи вряд ли занесут в Ульяновский путеводитель: новая береговая линия почти достигла фарватера. А в русле реки появились целые архипелаги илистых островов.

«Еще в прошлом году на месте, где я стою сейчас, была вода, причем ее уровень был где-то мне по грудь, что видно по засохшим камышам. Сейчас же река отошла от старых берегов. Местами на 100–150 м», — передает корреспондент.

Тем временем рыбаки в Казани ищут места глубже. Они боятся не достать дна, даже забрасывая удочки очень далеко.

«Как таковой рыбалки нет, конечно. Вода уходит, и рыба вместе с ней уходит», — рассказал рыбак Геннадий.

Вследствие падения уровня воды в Свияжске даже обнаружили остатки древнего оборонительного укрепления, а в Энгельсе — затонувший в XX веке речной ледокол. Экологов такие находки настораживают. Так, руководитель саратовского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Анатолий Богачев отметил, что обмеление скажется на нересте весной.

«Рыба нигде, кроме как в воде, не проживает, и для нее отсутствие воды значимо. Весной мы можем получить после распадения льда заморы. Нерест весной будет достаточно неэффективным», — пояснил он.

Волжско-Камский каскад включает в себя 12 гидроэлектростанций. ГЭС дают энергию городам и производствам, защищают территории от наводнений, регулируют судоходство, создают условия для нереста рыбы. В этом году Нижняя Волга сильно обмелела, и, чтобы восполнить потери, нехватку воды решили компенсировать за счет увеличенного сброса с верховьев.

Председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды предупреждает, что без научного подхода проблему обмеления не решить.

«Человек искусственно зарегулировал эту реку, и уже обратной дороги нет. Просто регулировать так, как мы привыкли это делать, нельзя. Наука должна нам посчитать три сценария развития: маловодность, многоводность и базовый средний. Должны определенные быть регламенты: где, когда воду сбрасывать», — заявил Кобылкин.

Обмеление Волги затрагивает 80 млн человек. В Росводресурсе говорят, что контролируют ситуацию.

«Водохранилища имеют определенную амплитуду, в рамках которой они набирают воду и спускают воду. Так вот, на сегодняшний день ни один из этих участков, ни одно из водохранилищ никаких критических отметок не преодолело. Более того, на всех выдерживаются отметки судоходного уровня», — сообщил начальник управления регулирования водохозяйственной деятельности Росводресурсов Дмитрий Савостицкий.

Чтобы обеспечить водой Волжско-Камский каскад, Татарстан предложил повысить уровень Нижнекамского водохранилища и построить новые низконапорные гидроузлы в низовьях реки. В частности, начальник отдела гидрогеологии и регулирования водопользования министерства экологии и природных ресурсов республики Татьяна Васильева указала на важность конструирования гидроузлов.

«И мы, и Росводресурсы это предложение высказываем о строительстве низконапорных гидроузлов ниже Волгоградского водохранилища, то есть предлагаем создать дополнительное водохранилище для того, чтобы была возможность накопить воду, а не постоянно ее сливать для поддержания уровня в Нижней Волге», — объяснила она.

По словам экспертов, вопрос требует комплексного подхода. Депутаты Государственной думы предложили правительству в срочном порядке создать специальную комиссию для решения проблемы.