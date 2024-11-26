Эколог Самарского политеха рассказала, почему запретят производство некоторых пластиковых бутылок

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С 1 сентября 2025 года в России будет введен запрет на производство трех видов упаковки из полиэтилентерефталата (ПЭТ). Об этом сказано в распоряжении Правительства РФ №287-р от 14.10.2024. Доцент кафедры «Химическая технология и промышленная экология» Самарского политеха, кандидат химических наук Алина Копнина рассказывает, в чем сложность переработки пластиковых бутылок и объясняет причины введения этих мер.

ПЭТ – это твердый, бесцветный термопластик, обладающий прочностью, износостойкостью и характерной вязкостью. Этим обусловлено его широкое применение. Ограничения, указанные в распоряжении, связаны не столько со сложностью производства таких бутылок, сколько из-за особенностей их переработки и ограниченности использования в пищевой промышленности после вторичной переработки.

– Основная причина, по которой переработка ПЭТ-бутылок затруднена – это красители и барьерные добавки, которые входят в состав термопластика, – говорит Алина Копнина. – Например, поливинилхлоридная (ПВХ) этикетка на бутылке тоже практически сразу исключает тару из процедуры вторичной переработки. Это значит, что такие отходы направляются на полигон или на мусоросжигательные заводы вместе с твердыми коммунальными отходами. При этом в процессе сжигания ПВХ выделяются стойкие хлорорганические загрязнители, токсичность которых близка к токсичности канцерогенных веществ.

Специалист уверена, что важно продвигать идею переработки «бутылка – в бутылку». Но в таком случае приходится предъявлять высокие требования к вторичному сырью.

Согласно новому распоряжению, производство ПЭТ-бутылок будет ограничено определенными цветами – голубым, зеленым, коричневым и белым. Также останется в производстве бесцветная тара. Это обусловлено эффективными и экономически выгодными технологиями их переработки. Новая упаковка, полученная из вторичного сырья, должна соответствовать нормам, действующим в пищевой промышленности.

– Стоит отметить, что производство тары из этого материала считается более экологичным и безопасным, чем из любых других, – рассказывает Копнина. – Например, если все полулитровые ПЭТ-бутылки в мире заменить на аналогичные стеклянные, это приведет к дополнительным проблемам. Во-первых, на производство стеклянной тары потребуется более 3 миллиардов литров воды, а во-вторых, выбросы углекислого газа увеличатся примерно на 40 миллионов тонн. Кроме того, ПЭТ разлагается на полигонах приблизительно 150 лет, в то время как алюминиевая банка – 500 лет, а стекло вообще не разлагается. Распоряжение российского правительства открывает возможности вовлечь все ПЭТ-отходы в переработку, снизить нагрузку на окружающую среду.

Напомним, что политеховцы занимаются разработкой экологичного аналога пластиковой упаковки. Под руководством кандидата технических наук Марианны Ворониной студенты высшей биотехнологической школы (ВБШ) создают упаковочную пленку, которая разлагается во влажной почве за три дня. Основной материал – картофельный крахмал. Также используется дистиллированная вода, очищенная от примесей, уксусная кислота и пивная дробина – остаточный продукт пивоваренного производства для улучшения свойств итогового продукта. Водостойкость изделию придает глицерин.

– Наша упаковка способна разлагаться на экологически безопасные соединения, – говорит студент ВБШ Вадим Сабанцев. – Микроорганизмы (бактерии, грибы, водоросли) используют ее как источник энергии. В результате ферментативной реакции полимерные цепочки распадаются на воду, диоксид углерода и другие продукты биотического разложения, которые встречаются в природе и в живых организмах. Так, в почве влажностью больше 80% упаковка разлагается за 3 дня, при меньшей влажности – до 2 недель.

Фото пресс-службы Самарского политеха.