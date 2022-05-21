День Волги в Самаре: большая уборка и фестиваль

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В эту субботу, 21 мая отмечается День Волги. В честь этого в Самаре, Казани, Волгограде и Нижнем Новгороде одновременно прошли эко-фестивали.



Вдоль берегов Волги проживает почти треть населения России, а бассейн охватывает 39 регионов, начиная от Пермского края на севере и заканчивая Астраханской областью на юге.



Значение Волги поистине огромно. От ее благополучия напрямую зависит не только здоровье миллионов людей, но и важнейшие сферы экономики, в том числе сельское хозяйство, энергетика и ЖКХ. Именно поэтому так важно оберегать ее чистоту.



Организаторами всероссийской акции выступает АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минэкологии РФ и добровольцев «Вода России».



В Самаре акция «День Волги» прошла в Октябрьском районе, на пляже в районе спуска с ул. Советской Армии.



В ней приняли участие волонтеры, студенты, представители органов власти, предприятий и организаций города, представители средств массовой информации, неравнодушные жители Самары.



«Ключевая задача акции – обратить внимание жителей поволжских городов и всех остальных россиян на чувствительность речной экосистемы к воздействию человека, а также напомнить о важности защиты родной природы», - отметил в приветственном слове руководитель управления региональной экологической политики министерства экологии, охраны окружающей среды и природопользования Андрей Ардаков.



Экоактивисты не только убирали берег, но и участвовали в конкурсах, квестах и мастер-классах.



Самые активные участники получили памятные призы. Также на месте проведения акции работали молодежная, детская и фуд-зона.

Фото: департамент информационной политики СО