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День Волги в Самаре: большая уборка и фестиваль

21 мая 2022 15:50
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В Самаре акция «День Волги» прошла в Октябрьском районе, на пляже в районе спуска с ул. Советской Армии.

В эту субботу, 21 мая отмечается День Волги. В честь этого в Самаре, Казани, Волгограде и Нижнем Новгороде одновременно прошли эко-фестивали.

Вдоль берегов Волги проживает почти треть населения России, а бассейн охватывает 39 регионов, начиная от Пермского края на севере и заканчивая Астраханской областью на юге.

Значение Волги поистине огромно. От ее благополучия напрямую зависит не только здоровье миллионов людей, но и важнейшие сферы экономики, в том числе сельское хозяйство, энергетика и ЖКХ. Именно поэтому так важно оберегать ее чистоту.

Организаторами всероссийской акции выступает АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минэкологии РФ и добровольцев «Вода России». 

В Самаре акция «День Волги» прошла в Октябрьском районе, на пляже в районе спуска с ул. Советской Армии.

В ней приняли участие волонтеры, студенты, представители органов власти, предприятий и организаций города, представители средств массовой информации, неравнодушные жители Самары.

«Ключевая задача акции – обратить внимание жителей поволжских городов и всех остальных россиян на чувствительность речной экосистемы к воздействию человека, а также напомнить о важности защиты родной природы», - отметил в приветственном слове руководитель управления региональной экологической политики министерства экологии, охраны окружающей среды и природопользования Андрей Ардаков.

Экоактивисты не только убирали берег, но и участвовали в конкурсах, квестах и мастер-классах.

Самые активные участники получили памятные призы. Также на месте проведения акции работали молодежная, детская и фуд-зона.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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