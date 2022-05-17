День Волги пройдет в Самаре

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21 мая 2022 года состоится серия мероприятий по сохранению и очистке экосистемы реки с участием представителей правительства региона и федеральных партнеров. Акция приурочена к празднику «День Волги» и включает в себя: мастер-классы от организаторов и партнеров для детей и молодежи, экоинициативы и образовательные программы для всех участников, лекции, организованную уборку прибрежной зоны (по соревновательному принципу между городами) и др. По итогам соревнований город, набравший наибольшее количество баллов, получит главный приз – экопремию «День Волги: БерегиБерега» (акция проводится в Казани, Нижнем Новгороде, Самара, Волгограде оффлайн и по всей стране онлайн), а другие города РФ – все ресурсы для того, чтобы повторить такой проект.

Проект способствует повышению экологической грамотности населения, направлен на вовлечение россиян в экологическую повестку, в частности, в реализацию стратегической инициативы государства «Генеральная уборка», а также призван создать условия для тиражирования в регионах РФ.

Акция проводится не первый год. В 2022 году традиционно планируется участие миллионов россиян оффлайн и свыше 10 миллионов болельщиков акции онлайн. Проект будет широко освещаться российскими блогерами и СМИ, а ключевыми фигурами мероприятий традиционно станут политики, руководители регионов и городов, деятели спорта и культуры, известные экоактивисты.