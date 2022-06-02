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Брянск затопило: прошел дождь с градом

2 июня 2022 19:57
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Дорожные службы приступили к ликвидации последствий непогоды.

Сильный дождь с градом диаметром до 1 см прошел в Брянске, рассказала ТАСС дежурный синоптик регионального центра гидрометеорологии.

"В Брянске прошел град, в центре [города] он был 7 мм, на станции (находится на расстоянии 5 км) град был 8 мм. Это первый град в Брянске с начала весны. Был дождь и ветер 16 м/с", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, град проходил в течение четырех минут, он покрыл большую площадь от центра до окраин. По ее данным, в регионе и Брянске и далее в течение дня с 13:00 мск до 21:00 мск местами по области наблюдается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений, местами ливни, гроза, еще возможен град и усиление юго-восточного ветра до 15-18 м/с, а ночью ожидается ветер 22 м/с.

В социальных сетях жители Брянска размещают фото и видео последствий непогоды, в том числе бурные потоки воды на улицах Советской, Степной, переулке Пилотов, на набережной и так далее.

По данным пресс-службы правительства Брянской области, наиболее сильно от проливного дождя пострадал участок в Советском районе Брянска в районе старого аэропорта: в некоторых местах уровень воды достигал 1,5 метра. "Коммунальные службы были готовы и своевременно выполнили водоотведение потоков, что не позволило разрушить ни новые дорожные объекты, ни другие сооружения. При этом некоторые территории оказались подтоплены", - сообщила пресс-служба, уточнив, что в ликвидации последствий непогоды принимают участие все коммунальные службы.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе мэрии Брянска, службы приступили к ликвидации последствий непогоды. "Дорожные службы приступили к очистке грязи с дорог и ливневок. Приходили фотографии, где потоком шла вода по Советской улице, но дома расположены в низине, и сейчас там начали делать дорогу, чтобы оборудовать ее ливневкой", - сказали в пресс-службе администрации Брянска.

 

Фото:   Яндекс.Новости

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