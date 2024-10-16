Более 16 гектаров старицы Дубовый Ерик расчистят на 1 этапе

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В конце лета этого года началась расчистка озёр старицы Дубовый Ерик в Самаре. С помощью экскаватора-амфибии убирается древесно-кустарниковая и водная растительность, извлекаются донные отложения и вывозятся на площадку складирования. Всего на 1 этапе предстоит убрать более 78 тыс кубометров ила и растительных отходов на площади 16 гектаров. Работы планируется завершить осенью 2025 года.



«Проведение всех работ позволит в значительной степени восстановить экологическое состояние водного объекта», - отметил врио замминистра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Максим Шаго.



Система озёр образовалась когда-то водами старого русла реки Самара, и по мере развития жилого микрорайона акватория испытывала большую антропогенную нагрузку: иссякли родники, озёра постепенно начали заболачиваться. Благодаря расчистке предотвращается их истощение и деградация.



Также продолжается расчистка Подстёпновки в Волжском районе. Всего планируется расчистить 2 км, чтобы восстановить пропускную способность реки и предотвратить возможное подтопление во время весеннего половодья.

Фото: Минлесхоз региона