Бассейновые управления Росводресурсов готовы к пропуску половодья

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Паводковую обстановку в регионах обсудили на совещании под председательством заместителя руководителя Росводресурсов Вадима Никанорова. О ситуации на водных объектах доложили бассейновые водные управления Агентства. На крупнейших каскадах водохранилищ завершается формирование свободной ёмкости для приёма большого объема воды, гидроузлы работают в установленных режимах. Краснодарское и Цимлянское водохранилища, а также другие в бассейне Дона, уже начали наполняться водой.

Половодье развивается в бассейне Верхней и Нижней Волги. Активные процессы фиксируют в Саратовской, Самарской, Оренбургской, Ульяновской, Волгоградской, Пензенской областях. На северо-западе страны филиал «Двинарегионводхоз» Центрегионводхоза Росводресурсов приступил к ледорезным работам на реке Северной Двине. Для безопасного прохождения ледохода необходимо провести мероприятия на 141,5 км реки в Вологодской и Архангельской областях.

«Мы находимся в самом начале развития половодья. Наша задача – обеспечить безопасное прохождение паводка, благодаря совместной работе с другими ведомствами – не допустить при этом затоплений. С каждой неделей освобождаться ото льда будет всё больше рек. Необходимые планово-предупредительные работы, проведенные в прошлом году, должны на деле показать свою эффективность», - отметил Вадим Никаноров.

На северных реках, а также в Сибири и на Дальнем Востоке сохраняется зимний режим, половодье будет развиваться в конце весны. ​