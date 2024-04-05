Аномальный паводок отмечен в Самарском регионе

53

Об этом заявил замначальника Главного управления МЧС России по Самарской области Алексей Крючков. Режим ЧС объявлен в двух районах региона, в 13 — режим повышенной готовности. Похожее ЧС было лишь в 1988 году.

Видеокомментарий Крючкова и информация о паводковой ситуации были опубликованы региональным главком МЧС сегодня, 5 апреля.

Напомним, в четверг, 4 апреля, В Большеглушицком районе Самарской области веден режим ЧС.

В экстренных службах заявили, что для оказания помощи населению в район прибыла группировка Волжского спасательного центра МЧС России, пишет Обоз.инфо.

Большая Глушица — один из наиболее пострадавших от паводка населенных пунктов региона. В результате подъема уровня воды в реке Большой Иргиз там произошло подтопление 316 жилых домов и приусадебных участков. В пункты временного размещения эвакуированы 15 человек, в том числе 6 детей. Остальные пострадавшие от паводка жители уехали к родственникам.

Объявлен режим ЧС и в Волжском районе Самарской области. В село Яблоневый Овраг также вчера, 4 апреля, выехали спасатели. Всего для ликвидации последствий ЧС было привлечено 57 человек и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 36 человек и 14 единицы техники.

Ранее OBOZ.INFO сообщал, что в Самарской области проводят эвакуацию жителей затопленных паводком районов. По информации на 10.30 5 апреля, эвакуировано 456 человек, в том числе 74 ребенка. Под водой оказались восемь низководных автомобильных мостов в муниципальных районах Пестравский, Кинель-Черкасский, Красноярский и Большеглушицкий, 656 частных жилых домов и 1314 приусадебных участков в Ставропольском, Пестравском, Большеглушицком, Большечерниговском, Алексеевском, Елховском, Волжском, Нефтегорском, Красноармейском и Борском районах.

Судя по комментариям в социальных сетях, это не полный список зон бедствия.

«Дмитрий Игоревич, прошу взять на контроль ситуацию паводка в Сергиевском районе, село Черновка», — обращается за помощью к губернатору местная жительница в социальных сетях. Женщина сообщила, что ее дом затапливало дважды — 3 и 4 апреля. Семье пришлось выбираться из дома «по пояс в воде» самостоятельно. По словам автора сообщения, на помощь к ним никто не пришел. При том, что второй раз вода резко поднялась поздним вечером и выбираться приходилось в темное время суток.

Жительница Сергиевского района опубликовала в комментариях фото своего затопленного дома. Ее поддержали соседи, также обратившиеся с губернатору за помощью. Пишут в аккаунтах главы региона и жители других районов.

«Кошкинский район, село Шпановка. Затопление происходит третьи сутки. Приток воды только усиливается. Затоплено все, люди спасаются сами, погибают животные. Причины потопа не установлены. Никогда такого не было. Жители эвакуировались в сельский клуб. Примите меры», — просит жительница Шпановки.

Алексей Крючков назвал такую ситуацию с паводком не цикличной, а аномальной. Подобное подтопление, по его словам было в регионе только в 1988 году. Причиной бедствия в МЧС видят резкое потепление и «большие запасы снега». Заторов на реках, по данным МЧС нет, однако уровень воды в реках поднялся.

Спасатели МЧС России оказывают помощь населению. По информации ведомства, привлечен мобильный узел связи и аэромобильная группировка в составе 22 человек и трех единиц техники. На помощь пострадавшим от паводка пришли специалисты группировки Волжского спасательного центра МЧС России в составе 24 человек и восьми единиц техники, (в том числе пять плавсредств, а также группа беспилотных летательных аппаратов).

Фото: облМЧС