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Аномальная для мая жаркая погода ожидается в Центральной России

17 мая 2021 09:29
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Аномальная для мая жаркая погода ожидается в Центральной России

Аномальная для мая жаркая погода ожидается в Центральной России. В Москве сегодня синоптики обещают до +30 градусов. Аномальная жара со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 и более градусов также прогнозируется в Тульской, Курской и Рязанской областях. Там в дневные часы до +33. В Костромской, Ивановской и Ярославской 27-29 градусов и усиление ветра до 20 м/с.

В этих регионах устраняют последствия непогоды, в результате чего произошли отключения электроснабжения, повреждены крыши зданий. В МЧС отмечают, что аномальная жара значительно увеличивает риски лесных и ландшафтных пожаров.

В Гидрометцентре предупредили, что индекс ультрафиолетового излучения в Центральной России, Сочи и Владивостоке достигнет отметки в 8 единиц, что соответствует высокому риску вреда для кожи и глаз. Специалисты рекомендуют не находится на улице в полуденные часы.

В жару следует носить одежду из натуральных тканей светлых оттенков, отказаться от жирной пищи и алкоголя. Температура воздуха в Центральной России начнет понижаться в четверг, передает Радио Маяк.

Напомним, что в Самарской области погода тоже прохладой не радует. Жара продлится всю наступившую неделю и, судя по прогнозам, дождей не ожидается. По информации Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 17 по 19 мая местами по г.о. Тольятти ожидается высокая пожарная опасность лесов - 4 класс. 

Теги: жара погодные аномалии

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