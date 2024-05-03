"Автоград-Водоканал" завершил 1-й этап реконструкции биологических очистных сооружений

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Инициировав в 2023 году крупномасштабные мероприятия экологического характера, тольяттинское предприятие «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» успешно завершило первый этап реконструкции биологических очистных сооружений. Речь идет о внедрении современных технологий в процесс очистки сточных вод, что позволит к 2030 году кардинально снизить нагрузку на окружающую среду.

С целью реализации программы повышения экологической эффективности очистки сточных вод, утвержденной межведомственной комиссией при Минпромторге, и рассчитанной на 7 лет, ООО «АВК» разработана проектно-сметная документация на реконструкцию биологических очистных сооружений (БОС) канализации. Проект успешно прошел публичные обсуждения. После изучения соответствующих документов эксперты государственной экологической экспертизы подтвердили, что проект реконструкции очистных сооружений с внедрением технологии нитри-денитрификации и дефосфотации соответствует экологическим требованиям, которые установлены техническими регламентами и законодательством РФ в области охраны окружающей среды.

Выполнен 1-й этап мероприятий, работа будет продолжена, и уже в этом году предприятие приступит к реализации второго этапа. Он предполагает реконструкцию системы подачи сжатого воздуха здания воздуходувной станции (ВДС) с поочередной заменой воздуходувных агрегатов (ВДА).

- Внедряя в процесс очистки воды современные технологии, мы планомерно снижаем нагрузку на окружающую среду. Успешно завершив первый этап, в этом году приступим к следующему. На протяжении шести лет специалисты нашего предприятия будут работать над внедрением в существующую конструкцию биологических очистных сооружений новую технологию очистки сточной воды. В результате это позволит нам сохранить природный баланс и максимально снизить негативное воздействие на экологию. Эту работу мы проводим под строгим контролем Росприроднадзора, - подчеркнул генеральный директор ООО «АВК» Алексей Кожевников.