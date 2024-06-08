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9 июня ночью в Самарской области ожидается гроза со шквалистым ветром, днем до +28°С

8 июня 2024 20:25
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В Самаре ночью +16, +18°С, днем +26, +28°С.

По информации Приволжского УГМС ночью 9 июня местами в Самарской области сохранится гроза, при грозе шквалистое усиление ветра 15-20 м/с.

9 июня днем переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +13, +18°С, днем +23, +28°С.

В Самаре ночью +16, +18°С, днем +26, +28°С.

 Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

- ограничить выход из зданий;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

Будьте внимательны и осторожны!

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Погода Самара

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