Главные новости:
Будьте внимательны и осторожны!
8 ноября в регионе ожидается усиление ветра
Большинство российских пенсионеров получат выплаты за январь в последний рабочий день 2025 года,
В ГД рассказали о выплате январских пенсий в декабре
В Ульяновске прошел XI международный конкурс русской песни «Поющая Россия».
Самарский губернский русский народный хор взял Гран-при на международном конкурсе «Поющая Россия»
За злостное неисполнение решения суда ему назначено наказание в виде уголовного штрафа в размере 10 тысяч рублей.
В Тольятти директор организации привлечен к уголовной ответственности
Центры амбулаторной онкопомощи помогают выявлять рак лёгкого на ранней стадии.
В регионе работают 12 Центров амбулаторной онкологической помощи
На место вызова привлекались 3 единицы техники и 11 человек.
В Самаре горел строительный мусор в пристрое
Самарский государственный технический университет занял первое место среди всех просветительских площадок.
Шесть образовательных площадок Самарской области вошли в 100 самых активных лекториев «Знания» по итогам третьего квартала
Где зрители узнают главных победителей.
В Самаре состоится финал конкурса «Мистер и Мисс студенчество Самары – 2025»
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
8 ноября в регионе ожидается усиление ветра

7 ноября 2025 14:45
Будьте внимательны и осторожны!

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Днем 8 ноября местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного, западного ветра, порывы 15-18 м/с.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

- ограничить выход из зданий;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

 

Фото:  pxhere.com

Погода Самара

