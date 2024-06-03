Я нашел ошибку
Главные новости:
Специалисты подрядной организации устанавливают ограничивающие ограждения вдоль отремонтированной проезжей части.
В Самаре продолжается комплексное  обновление улицы Куйбышева
Под патронатом Героя труда РФ, народного артиста СССР Юрия Башмета с участием камерного ансамбля «Солисты Москвы».
В Новокуйбышевске открылась XIV детская музыкальная академия стран СНГ
Для участников провели различные интерактивные площадки, «Классную встречу» и познакомили с родительским сообществом «Родные-Любимые».
Движение Первых Самарской области провело фестиваль в честь Дня защиты детей
В Самаре ночью +18, +20°С, днем +27, +29°С.
4 июня в Самарской области ожидается дождь, местами ливень, гроза, град, до +31°С
В День защиты детей «Т Плюс» открыла интерактивную площадку в самарском городском парке имени Ю.Гагарина.
«Т Плюс» поздравила юных самарцев с Днем защиты детей
Будьте внимательны и осторожны!
4 июня в регионе ожидается гроза, местами ливни, град и усиление ветра
12 армейских коллективов приехали в Самару из разных уголков страны.
В Самаре состоялось открытие Х Всеармейского фестиваля ансамблей песни и пляски Вооруженных Сил РФ
Постановки французского балета — это важная страница в истории русского балета.
На сцене САТОБ состоялась Российская премьера «Вечера французского балета»
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.19
0.4
EUR 97.79
0.66
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Движение Первых Самарской области провело фестиваль в честь Дня защиты детей
Художник Надя Ковба вновь открывает в Самаре иммерсивную выставку «8 КОМНАТ»
В Самарском театре драмы состоится премьера спектакля "Два благородных дона"
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

4 июня в регионе ожидается гроза, местами ливни, град и усиление ветра

3 июня 2024 17:02
115
Будьте внимательны и осторожны!

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. 4 июня местами в Самарской области ожидается гроза, в дневные часы местами ливни, град, усиление ветра, порывы 16-21 м/с.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

- ограничить выход из зданий;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

Будьте внимательны и осторожны!

Теги: Погода Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре ночью +18, +20°С, днем +27, +29°С.
03 июня 2024, 17:45
4 июня в Самарской области ожидается дождь, местами ливень, гроза, град, до +31°С
В Самаре ночью +18, +20°С, днем +27, +29°С. Экология
98
Будьте внимательны и осторожны!
02 июня 2024, 20:14
Ночью и днем 3 июня в губернии сохранятся грозы и шквалистый ветер, возможен град
Будьте внимательны и осторожны! Экология
336
В Самаре ночью +17, +19°С, днем кратковременный дождь, +28, +30°С.
01 июня 2024, 22:44
2 июня в Самарской области ожидается кратковременный дождь, возможна гроза, до +31°С
В Самаре ночью +17, +19°С, днем кратковременный дождь, +28, +30°С.   Экология
692

В центре внимания
Также сегодня Полномочный Представитель Президента Игорь Комаров провел с Вячеславом Федорищевым двустороннюю встречу.
3 июня 2024  15:42
Вячеслав Федорищев приступил к обязанностям врио губернатора Самарской области
233
В Самаре представили врио губернатора Вячеслава Федорищева
3 июня 2024  12:59
В Самаре представили врио губернатора Вячеслава Федорищева
303
Назначены руководитель Департамента общественных и внешних связей Администрации Самары и директор МАУ «Самарская набережная»
3 июня 2024  12:04
Назначены руководитель Департамента общественных и внешних связей Администрации Самары и директор МАУ «Самарская набережная»
920
Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил тольяттинцев с Днем города
2 июня 2024  11:55
Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил тольяттинцев с Днем города
893
Президент России Владимир Путин принял отставку Дмитрия Азарова с поста губернатора Самарской области.
31 мая 2024  17:41
Владимир Путин назначил Вячеслава Федорищева врио губернатора Самарской области
666
Весь список