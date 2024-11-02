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3 ноября в регионе ночью сохранится сильный ветер, снег, метель, на дорогах гололедица 

2 ноября 2024 16:43
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Будьте внимательны и осторожны на дорогах.

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью 3 ноября в регионе местами сохранится усиление северо-западного ветра порывы 15-20 м/с, на севере Самарской области ожидаются сильные осадки преимущественно в виде мокрого снега, снега, метель при видимости 500-1000 метров, на дорогах образование гололедицы и снежных накатов.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

- ограничить выход из зданий;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

 

Фото:   pxhere.com

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