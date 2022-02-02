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3 февраля в Самарской области и в Самара ожидаются сильные осадки

2 февраля 2022 17:19
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Местами очень сильный снег, мокрый снег, метель при видимости 500-1000 метров, усиление юго-восточного ветра порывы 15-20 м/с, на дорогах снежные заносы.

По информации Приволжского УГМС получено штормовое предупреждение: объявлен оранжевый уровень опасности. 3 февраля в Самарской области и в Самара ожидаются сильные осадки, местами очень сильный снег, мокрый снег, метель при видимости 500-1000 метров, усиление юго-восточного ветра порывы 15-20 м/с, на дорогах снежные заносы.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

при сильном снегопаде:

Необходимо плотно закрыть окна в домах, держаться от них как можно дальше, а также не находиться вблизи деревьев и не парковать рядом с ними машины. По возможности, оставайтесь дома.

Если Вам всё же пришлось выйти на улицу, то в условиях снегопада и гололедицы будьте особенно осторожны при ходьбе, чтобы не упасть и не получить повреждений!

во время метели:

- если вы получили предупреждение о сильной метели, плотно закройте окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. Стекла окон (в частном секторе), закройте ставнями или щитами. Подготовьте средства автономного освещения - фонари, керосиновые лампы, свечи. Желательно убрать с открытых балконов вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком;

- перейдите из легких построек в более прочные здания. Подготовьте инструмент для уборки снега;

- во время сильной метели желательно не выходить из зданий. Если все же необходимость возникла, то сообщите членам семьи или соседям, куда вы идете и когда вернетесь. При нахождении на улице избегайте нахождения под линиями электропередач, а также вблизи деревьев, слабо укрепленных конструкций и рекламных щитов;

- в автомобиле можно двигаться только по большим дорогам и шоссе, при этом необходимо снизить скоростной режим, особенно вблизи образовательных учреждений;

- при выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости. Остановившись на дороге, подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднимите капот или повесьте яркую ткань на антенну, ждите помощи в автомобиле. При этом можно оставить мотор включенным, приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом;

- если вы потеряли ориентацию, передвигаясь пешком вне населенного пункта, зайдите в первый попавшийся дом, уточните место вашего нахождения и, по возможности, дождитесь окончания метели;

- если в условиях сильных заносов вы оказались блокированным в помещении, осторожно, без паники выясните, нет ли возможности выбраться из-под заносов самостоятельно (используя имеющийся инструмент и подручные средства). Если самостоятельно разобрать снежный занос не удается, попытайтесь установить связь со спасательными подразделениями.

В связи с опасными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление МЧС России по Самарской области призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения:

- в гололед и снегопад по возможности меньше пользуйтесь автомобилями, воздержитесь от поездок;

- держите дистанцию с запасом, избегайте резкого торможения, не превышайте скорость;

- у перекрестков и пешеходных переходов обязательно помните, что пешеход может внезапно выйти на дорогу.

  Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

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