23 ноября в регионе ожидается туман 

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. 23 ноября местами в Самарской области ожидается туман при видимости 500 м и менее.

МЧС России напоминает:

-будь внимателен и осторожен на дорогах;

-избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений;

-не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;

-соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

