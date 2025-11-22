Я нашел ошибку
В соревнованиях среди спортсменов с нарушением слуха принимает участие сборная России. Сегодня состоялись соревнования по велоспорту.
Егор Гаврилов и Елизавета Бавыкина из Самарской области - призеры Сурдлимпиады в Токио
Водители, не превышайте скорость, включайте ближний свет фар или противотуманные фонари. Пешеходы, соблюдайте правила дорожного движения.
23 ноября в регионе ожидается туман 
За время работы школы полный курс обучения в ней закончили 443 учащихся, 53 из них продолжили обучение в средних специальных и высших учебных заведениях в сфере культуры.
В селе Исаклы после капремонта открылась Детская школа искусств
Проведение соревнований по следж-хоккею активно способствует физической реабилитации и социальной адаптации детей с инвалидностью.
В Самаре прошли ежегодные юношеские соревнования по следж-хоккею
Глава СК России поручил возбудить уголовное дело об исчезновении сызранки
В Самаре на VI Осеннем аукционе современного искусства было продано 9 из 14 лотов на миллион рублей
В Тольятти в ДТП пострадали 5-летний ребенок и 81-летняя женщина
Иван Носков: Не всегда нужны миллионные вложения, нужен хозяйский подход
23 ноября в регионе ожидается туман 

22 ноября 2025 15:33
81
Водители, не превышайте скорость, включайте ближний свет фар или противотуманные фонари. Пешеходы, соблюдайте правила дорожного движения.

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. 23 ноября местами в Самарской области ожидается туман при видимости 500 м и менее.

МЧС России напоминает:

-будь внимателен и осторожен на дорогах;

-избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений;

-не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;

-соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

 

Фото:  pxhere.com

 

Теги: Самара Экология

