Я нашел ошибку
Главные новости:
число курящих мужчин в РФ с 2009 года снизилось более чем в два раза
Число курящих мужчин в РФ с 2009 года снизилось более чем в два раза
Один человек погиб из-за падения дерева.
На Москву обрушился ураган «Эдгар»  с мощным ливнем и порывистым ветром
С 1 июля стартует непосредственное обучение участников, которое пройдет на площадке регионального центра «Мой бизнес».
В Самарской области стартует образовательная программа «Акселератор социальных проектов»
Аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав» определяет по госномерам принадлежащие должникам автомобили в потоке машин.
На дорогах Самарской области проходят рейды «Дорожного пристава»
Мер поддержки несколько.
В регионе поддерживают молодых специалистов востребованных профессий
Будьте внимательны и осторожны!
21 июня в Самарской области ожидается жара до +33 С, гроза, шквалистый ветер, возможен град
В текущем году свои дипломные проекты защищают 20 бакалавров и 8 магистров кафедры «Тепловые электрические станции».
Руководители «Т Плюс» оценили дипломные проекты выпускников СамГТУ
На новом УЗИ-оборудовании выполнили более 500 исследований.
В Хворостянскую центральную районную больницу поступила ультразвуковая система высокого класса
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.63
-4.41
EUR 89.09
-4.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская область присоединится к международным, всероссийским и областным мероприятиям, посвящённым Дню памяти и скорби
Жителей Самарского региона приглашают на фестиваль «Праздник русской берёзки» в с. Богатое
В Самаре пройдет форум «Библиотека – ресурсный центр волонтёрского движения»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

21 июня в Самарской области ожидается жара до +33 С, гроза, шквалистый ветер, возможен град

20 июня 2024 17:03
121
Будьте внимательны и осторожны!

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Днем 21 июня местами в Самарской области ожидается жара +30, +33 С, гроза, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. 

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

- ограничить выход из зданий;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

 

Фото:   freepik.com

Теги: Погода Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре ночью +18, +20°С, днем +28, +30°С.
19 июня 2024, 16:41
20 июня в Самарской области без осадков, до +30°С
В Самаре ночью +18, +20°С, днем +28, +30°С. Экология
354
В Самаре ночью +21, +23°С, днем +28, +30°С.
18 июня 2024, 18:12
19 июня в Самарской области местами кратковременный дождь, гроза, возможен град, до +32°С
В Самаре ночью +21, +23°С, днем +28, +30°С. Экология
402
Будьте внимательны и осторожны!
17 июня 2024, 20:33
18 июня в Самарской области ожидается гроза, шквалистое усиление ветра, возможен град
Будьте внимательны и осторожны! Экология
423

В центре внимания
Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в различных сферах.
20 июня 2024  16:24
Вячеслав Федорищев встретился с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских
171
Инвестплощадки Самарской области размещены на Инвестиционной карте России
20 июня 2024  09:58
Инвестплощадки Самарской области размещены на Инвестиционной карте России
201
Форум станет площадкой для формирования сообщества молодых профессионалов, получения новых знаний, повышения уровня инженерных компетенций.
19 июня 2024  15:03
Вячеслав Федорищев встретился с самарскими участниками форума «Инженеры будущего»
362
Волонтёрские организации Самарской области отмечены наградами Президента России на Добро.Конференции в Москве
18 июня 2024  16:58
Волонтёрские организации Самарской области отмечены наградами Президента России на Добро.Конференции в Москве
913
В
18 июня 2024  11:16
В "Преображенке-2" построят завод металлоконструкций
392
Весь список