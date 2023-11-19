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20 ноября в Самарской области ожидается сильный снег, усиление ветра, метель

19 ноября 2023 14:22
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В условиях снежных заносов ограничьте использование автотранспорта, по возможности воздержитесь от поездок.

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Днем 20 ноября местами по Самарской области ожидается сильный снег, мокрый снег, усиление восточного ветра порывы 15-20 м/с, метель при видимости 1-2 километра, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах снежные заносы.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения, быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Избегайте внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений.

В условиях снежных заносов ограничьте использование автотранспорта, по возможности воздержитесь от поездок.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

- ограничить выход из зданий; 

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий; 

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов; 

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями; 

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам; 

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу; 

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

Теги: Погода Самара

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