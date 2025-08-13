14 августа в губернии сохраняются грозы, в дневные часы ожидаются ливни, возможен град

112

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. 14 августа местами в Самарской области сохраняются грозы, в дневные часы ожидаются ливни, возможен град.

В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

Фото: pxhere.com